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Общество
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Новости Сирии
«Джебхат ан-Нусра» потеряла два склона высоты Таль Бардия в районе Голан
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    «Джебхат ан-Нусра» потеряла два склона высоты Таль Бардия в районе Голан

    15:00  29 Ноября 2017
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    «Джебхат ан-Нусра» потеряла два склона высоты Таль Бардия в районе Голан

    Дамаск, 29 ноября. Сирийская армия зачистила от боевиков «Джебхат ан-Нусры» значительную часть стратегически важной высоты Таль Бардия на западе Дамаска.

    Медиа-портал «Аль-Масдар» сообщает об успешном наступлении сирийской армии на позиции боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) на ключевой высоте Таль Бардия в западной части провинции Дамаск. Отмечается, что в ходе отступления исламисты под огневым прикрытием армии Израиля закрепились на данной высоте.

    В результате очередного штурма армейцы захватили западную и восточную стороны возвышенности. Столкновения с террористами в данной области около Голанских высот продолжаются уже несколько суток. Ранее сообщалось об уничтожении более 20 джихадистов в этом районе.

    «Джебхат ан-Нусра» потеряла два склона высоты Таль Бардия в районе Голан

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #дамаск #саа #таль бардия
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