«Джебхат ан-Нусра» потеряла два склона высоты Таль Бардия в районе Голан

Дамаск, 29 ноября. Сирийская армия зачистила от боевиков «Джебхат ан-Нусры» значительную часть стратегически важной высоты Таль Бардия на западе Дамаска.

Медиа-портал «Аль-Масдар» сообщает об успешном наступлении сирийской армии на позиции боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) на ключевой высоте Таль Бардия в западной части провинции Дамаск. Отмечается, что в ходе отступления исламисты под огневым прикрытием армии Израиля закрепились на данной высоте.

В результате очередного штурма армейцы захватили западную и восточную стороны возвышенности. Столкновения с террористами в данной области около Голанских высот продолжаются уже несколько суток. Ранее сообщалось об уничтожении более 20 джихадистов в этом районе.

1 Организация запрещена на территории РФ.