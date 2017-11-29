В Госдуме напомнили Тиллерсону, к чему приводит чрезмерная открытость перед США

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступил с очень резкой критикой в адрес России, заявив, что Москва проводит «изворотливую силовую кампанию запугивания», сообщает Los Angeles Times. Он также отметил, что Запад готов наладить отношения с Москвой, но из-за российской политики это больше не представляется возможным. Кроме того Тиллерсон заявил, что Россия может продолжать изолироваться, вместо того, чтобы нести демократию.

Для того, чтобы Америка кого-то в чем-то обвинила, ей не обязательно иметь доказательства, считает первый зампред комитета Госдумы РФ по безопасности Александр Шерин. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей член фракции ЛДПР подчеркнул, что такая открытость, которой хотят от России США, для нашей страны не выход, поскольку чрезмерная открытость перед Вашингтоном заканчивается гибелью целых народов и государств.

«Это не та страна, которая может сделать заявление на основании каких-либо документов, фотографий, улик. Поэтому ожидать от США каких-то подкрепленных взвешенных и вменяемых заявлений никому не стоит», — комментирует для ФАН член Госдумы РФ Александр Шерин.

Во время своего выступления в научно-исследовательском центре имени Вудро Вильсона в Вашингтоне глава Госдепа США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия проводит «изворотливую силовую кампанию запугивания, пытаясь одержать верх над своими соседями и восстановить доминирующую позицию на мировой арене».

Он также отметил, что и США, и их европейские партнеры хотели бы нормализации отношений с Россией, но это стало невозможным из-за, как считает Тиллерсон, поведения РФ при правлении президента Владимира Путина.

«Россия показала, что пытается установить новый постсоветский глобальный баланс сил», — заявил он.

Автор статьи отмечает, что Тиллерсон имел в виду якобы «вмешательство РФ в дела Украины — крупнейшего государства в Европе». Тиллерсон добавил, что сообщил своим партнерам в РФ: пока Москва не выведет войска с Украины, никакого улучшения отношений с Вашингтоном не будет.

Депутат Госдумы Александр Шерин уверен, что у США нет права говорить в таком тоне.

«Страна, оккупировавшая 130 государств мира, не вправе говорить ни о демократии, ни о свободе слова. Не может указывать, где и чьи войска должны находиться, тем более, не имея никаких доказательств о том, что российская армия находится на территории Украины, — подчеркивает собеседник ФАН, депутат ГД Александр Шерин. — Не стоит обращать внимания на США. Нужно двигаться своим путем, налаживать отношения с теми странами, которые хотят жить в мире, в добрососедстве с Россией, торговать с нами. Нам необходимо сегодня работать в направлении пополнения бюджета РФ и увеличения социального благополучия граждан».

Глава Госдепа также добавил, что «Россия может продолжать изолироваться и разоряться, распространяя беспорядок за своими границами и ущемляя права граждан внутри страны». При этом он подчеркнул, что есть и другой путь — если Россия станет силой, которая будет способствовать развитию свободы россиян и стабильности Евразии».