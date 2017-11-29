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Путин не исключил замены «борта номер один» на высокоскоростной поезд
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    Путин не исключил замены «борта номер один» на высокоскоростной поезд

    14:43  29 Ноября 2017  /обновлено: 14:55  29 Ноября 2017
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    Путин не исключил замены «борта номер один» на высокоскоростной поезд

    Москва, 29 ноября. Владимир Путин не исключил возможности появления в России высокоскоростного президентского поезда. По его словам, если в России появится высокоскоростной железнодорожный транспорт, он вполне может использовать его для поездок по России.

    Вопрос о президентском поезде задали Путину работники депо на станции «Москва-Киевская». Президент напомнил, что в России уже существуют президентские поезда, они были созданы еще в 1930-х годах.

    «С учетом размера территории пользоваться приходится в основном авиационным транспортом, — отметил президент. — Хотя, идеи, которые вы упомянули, они, конечно, могут многое кардинально изменить. Может быть, действительно, больше возможностей будет передвигаться железнодорожным транспортом».

    Путин не исключил замены «борта номер один» на высокоскоростной поезд 

    «Шанс есть, конечно», — подытожил Путин.

    Напомним, сегодня Владимир Путин посетил московское железнодорожное депо и осмотрел там двухэтажные вагоны Тверского вагоностроительного завода.

    Автор: Валентин Меликов
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