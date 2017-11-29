Путин не исключил замены «борта номер один» на высокоскоростной поезд 

Москва, 29 ноября. Владимир Путин не исключил возможности появления в России высокоскоростного президентского поезда. По его словам, если в России появится высокоскоростной железнодорожный транспорт, он вполне может использовать его для поездок по России.

Вопрос о президентском поезде задали Путину работники депо на станции «Москва-Киевская». Президент напомнил, что в России уже существуют президентские поезда, они были созданы еще в 1930-х годах.

«С учетом размера территории пользоваться приходится в основном авиационным транспортом, — отметил президент. — Хотя, идеи, которые вы упомянули, они, конечно, могут многое кардинально изменить. Может быть, действительно, больше возможностей будет передвигаться железнодорожным транспортом».

«Шанс есть, конечно», — подытожил Путин.

Напомним, сегодня Владимир Путин посетил московское железнодорожное депо и осмотрел там двухэтажные вагоны Тверского вагоностроительного завода.