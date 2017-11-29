Молодым работникам железной дороги нужны знания в цифровой экономике — Путин

Москва, 29 ноября. Глава государства Владимир Путина заявил, что молодым специалистам в железнодорожной сфере нужны знания в цифровой экономике.

Президент России Владимир Путин считает, что молодым специалистам в ж/д сфере необходимы знания в цифровой экономике. Об этом он сказал в ходе общения с работниками в депо «Москва-Киевская».

«В современном мире в сфере экономики очень важно работать в коллективе. Потому что от коллективных усилий зависит качество работы», — отметил Путин.

Президент добавил, что есть планы увеличить международные ж/д перевозки для роста экспорта. В связи с этим большую роль играет внедрение норм контроля транспортируемых грузов, когда все «работает в едином контуре». Путин осмотрел вагоны скоростных и пассажирских поездов, а также пообщался с сотрудниками депо, которые отвечают за движение пассажирских составов.