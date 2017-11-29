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Общество
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Экономика
Молодым работникам железной дороги нужны знания в цифровой экономике — Путин
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    Молодым работникам железной дороги нужны знания в цифровой экономике — Путин

    14:41  29 Ноября 2017  /обновлено: 14:47  29 Ноября 2017
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    Молодым работникам железной дороги нужны знания в цифровой экономике — Путин

    Москва, 29 ноября. Глава государства Владимир Путина заявил, что молодым специалистам в железнодорожной сфере нужны знания в цифровой экономике. 

    Президент России Владимир Путин считает, что молодым специалистам в ж/д сфере необходимы знания в цифровой экономике. Об этом он сказал в ходе общения с работниками в депо «Москва-Киевская». 

    «В современном мире в сфере экономики очень важно работать в коллективе. Потому что от коллективных усилий зависит качество работы», — отметил Путин. 

    Президент добавил, что есть планы увеличить международные ж/д перевозки для роста экспорта. В связи с этим большую роль играет внедрение норм контроля транспортируемых грузов, когда все «работает в едином контуре». Путин осмотрел вагоны скоростных и пассажирских поездов, а также пообщался с сотрудниками депо, которые отвечают за движение пассажирских составов.  

     

    Автор: Ирина Селезнева
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