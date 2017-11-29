Виновник провала наступления ВСУ сделал еще одно признание о захвате сел в Донбассе

Киев, 29 ноября. Украинский волонтер Юрий Мысягин, которого обвинили в провале наступления ВСУ в Донбассе, сделал еще одно признание. Он рассказал о подробностях захвата двух населенных пунктов на Светлодарской дуге в районе Горловки, назвав подразделения, которые, в нарушение минских договоренностей, оккупировали села Гладосово и Травневое.

В ночь на 22 ноября украинские военные захватили поселки Гладосово и Травневое, которые находятся в «серой зоне», разделяющей позиции украинских силовиков и ополченцев.

«Во всей этой умышленно поднятой шумихи вокруг наших успехов на Светлодарской дуге - было упущено самое главное. Назвать наши подразделения, которые участвовали в этих двух «вынужденно» одновременно проведенных операциях на разных участках Светлодарской дуги», — написал Мысягин на своей странице в Facebook.

По его словам, в захвате населенных пунктов принимали участие 2-й пехотный батальон 54-й отдельной механизированной бригады, 24-й батальон «Айдар», а также 25-й батальон «Киевская Русь». Мысягин также утверждает, что действия украинских силовиков «не нарушают минские соглашения». После захвата поселков Гладосово и Травневое ВСУ планировали продолжить наступление в районе Горловки, однако этого сделать не удалось из-за утечки информации. При этом источником утечки является именно Юрий Мысягин, который поспешил сообщить об «успехах» украинских силовиков на своей странице в Facebook. Признание Мысягина позволило Вооруженным силам ДНР перебросить резервы на окраины Горловки для укрепления линии фронта.

В свою очередь заместитель командующего оперативным штабом Донецкой народной республики Эдуард Басурин назвал действия ВСУ под Горловкой прямым нарушением минских соглашений. Он также обратился к представителям ОБСЕ с просьбой зафиксировать данные факты и остановить «развязывание боевых действий» со стороны Киева.

Действиями украинских силовиков также оказались недовольны мирные жители захваченных поселков, которые направили письмо первому заместителю главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александру Хугу с требованием вывести из населенных пунктов подразделения ВСУ и вернуть их в состав ДНР. Кроме того, мирные жители сообщили, что военнослужащие ВСУ выгоняют из своих домов население, разрешая взять с собой только необходимые вещи.

Позднее Александр Хуг пообещал направить патруль миссии ОБСЕ в захваченные украинскими силовиками населенные пункты, однако этого так и не произошло.