Украинскому политологу стало стыдно за слова Туки об «агентах Кремля» в Киеве

Украинский политолог и журналист Александр Фомин в эфире программы «Время покажет» на Первом канале признался, что ему стыдно за слова соотечественника и замминистра «по вопросам временно оккупированных территорий» Георгия Туки об «агентах Кремля» в Киеве. Тука в эфире одного из украинских шоу в очередной раз предупредил общественность о том, что считает, что на территории Украины действует «российская пятая колонна».

«Эти люди, хотите, называйте их агентами влияния, хотите — шпионами, разведчиками, пятой колонной, да как угодно… Эти разведчики вражеского государства [РФ] присутствуют на территории всего нашего государства. И говорить, что их концентрация в Луганской или Донецкой области больше, чем в Верховной раде или на Закарпатье, я бы не стал. Они есть везде: они есть в СМИ, они есть во властных структурах, в правоохранительных органах, среди людей, которые позиционируют себя как общественные деятели», — высказал не подкрепленное никакими фактами предположение Тука.

Александр Фомин в ответ на это заявление сказал, что власть пытается сделать все возможное, чтобы отвлечь граждан Украины от существующих проблем. Один из таких способов, напомнил Фомин, является поиск «внешнего врага».

«В данном случае говорят они, а стыдно мне, я думаю, как и многим миллионам граждан Украины. В данном случае, что касается поиска «российской угрозы», «агентов Кремля» и так далее, вы знаете, есть два сценария управления обществом. Это дать [обществу] какую-то глобальную цель, как во времена СССР, — пятилетка, достижение глобальных целей, полет в космос. Сегодня Украина этого дать не может. А второй способ — это поиск угрозы, чтобы сплотить общество», — подытожил политолог.

Фомин считает, что украинская власть при помощи страха пытается мобилизовать электорат, именно поэтому чиновники и законодатели всех уровней говорят о «российской угрозе». Политолог не исключил, что в будущем власть будет спекулировать «европейской угрозой».