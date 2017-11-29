Более 80 приложений Google Play похищали у пользователей аккаунты «ВКонтакте»

Москва, 29 ноября. 85 приложений в цифровом магазине Google Play при скачивании совершали кражу логинов и паролей пользователей для входа в социальную сеть «ВКонтакте», сообщили в пресс-службе «Лаборатории Касперского».

В «Лаборатории Касперского» насчитали 85 приложений, которые похищали аккаунты пользователей «Вконтакте». Отмечается, что полученные данные они использовали для накрутки лайков и пользователей в группах.

«В большинстве случаев эти приложения маскировались под дополнения к «ВКонтакте», например, для скачивания музыки, а потому запрашивали у пользователя данные для входа в соцсеть», — отметили в пресс-службе.

По данным специалистов, самое популярное приложение среди этих вредоносных программ было скачано более одного миллиона раз.