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Более 80 приложений Google Play похищали у пользователей аккаунты «ВКонтакте»
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    Более 80 приложений Google Play похищали у пользователей аккаунты «ВКонтакте»

    16:02  29 Ноября 2017
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    Более 80 приложений Google Play похищали у пользователей аккаунты «ВКонтакте»

    Москва, 29 ноября. 85 приложений в цифровом магазине Google Play при скачивании совершали кражу логинов и паролей пользователей для входа в социальную сеть «ВКонтакте», сообщили в пресс-службе «Лаборатории Касперского».

    В «Лаборатории Касперского» насчитали 85 приложений, которые похищали аккаунты пользователей «Вконтакте». Отмечается, что полученные данные они использовали для накрутки лайков и пользователей в группах.

    «В большинстве случаев эти приложения маскировались под дополнения к «ВКонтакте», например, для скачивания музыки, а потому запрашивали у пользователя данные для входа в соцсеть», — отметили в пресс-службе.

    Более 80 приложений Google Play похищали у пользователей аккаунты «ВКонтакте»

    По данным специалистов, самое популярное приложение среди этих вредоносных программ было скачано более одного миллиона раз.

    «В качестве меры противодействия таким атакам рекомендуется пользоваться двухфакторной аутентификацией», — заметили эксперты.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #вконтакте #лаборатория касперского #приложения #google play
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