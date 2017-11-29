Хорватский военный преступник принял яд, услышав приговор в Гаагском трибунале

Гаага, 29 ноября. Хорватский военный преступник, бывший генерал Хорватского вече обороны Слободан Праляк, услышав, что Гаагский трибунал отказал ему в апелляции по поводу приговора, выпил яд в зале суда. На данный момент состояние экс-генерала неизвестно.

Слободан Праляк был приговорен к 20 годам лишения свободы за причастность к многочисленным преступлениям против боснийцев и сербов, совершенных во время Боснийской войны в 1992–1995 годах. В те годы возглавляемые им и еще несколькими командирами вооруженные силы боснийских хорватов совершили бесчисленные преступления против мирного населения, включая этнические чистки против мусульман и православных и массовые изнасилования.

«Я принял яд», — объявил Праляк после оглашения решения апелляционного суда, и сделал жест рукой, как будто опрокидывает в рот бокал с напитком.

В зал Гаагского трибунала были вызваны медики. На данный момент состояние здоровья экс-генерала неизвестно.