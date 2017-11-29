Путин призвал расширять возможности Транссиба и БАМа для развития регионов РФ

Москва, 29 ноября. Президент России Владимир Путин призвал расширять возможности Транссиба и БАМа для развития экономики регионов страны.

Глава государства Владимир Путин считает необходимым расширять возможности Транссиба и БАМа для развития регионов России. По его словам, страна имеет огромный транзитный потенциал, который необходимо поставить на службу экономике.

«Мы должны использовать наш транзитный потенциал, он колоссальный: у нас страна и в Азии находится, и в Европе, мы должны эффективно это использовать», — подчеркнул Путин.

Президент считает, что от развития грузовых и пассажирских перевозок зависит активное развитие регионов и экономики страны.