Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Ирак: правительственные войска зачищают от ИГИЛ провинцию Дияла
Экономика
Путин призвал расширять возможности Транссиба и БАМа для развития регионов РФ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин призвал расширять возможности Транссиба и БАМа для развития регионов РФ

    14:33  29 Ноября 2017  /обновлено: 14:53  29 Ноября 2017
    37

    Путин призвал расширять возможности Транссиба и БАМа для развития регионов РФ

    Москва, 29 ноября. Президент России Владимир Путин призвал расширять возможности Транссиба и БАМа для развития экономики регионов страны.

    Глава государства Владимир Путин считает необходимым расширять возможности Транссиба и БАМа для развития регионов России. По его словам, страна имеет огромный транзитный потенциал, который необходимо поставить на службу экономике. 

    «Мы должны использовать наш транзитный потенциал, он колоссальный: у нас страна и в Азии находится, и в Европе, мы должны эффективно это использовать», — подчеркнул Путин. 

    Президент считает, что от развития грузовых и пассажирских перевозок зависит активное развитие регионов и экономики страны. 

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть