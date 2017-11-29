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Общество
Названо имя автора «Тотального диктанта» в 2018 году
Украина
Европа в упор не видит Украину на своих радарах: Олейник о новой военной разработке
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    Европа в упор не видит Украину на своих радарах: Олейник о новой военной разработке

    14:52  29 Ноября 2017
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    Украина — вассал: экс-депутат Рады о неспособности страны при Порошенко собрать 3D-радар

    На Украине готовятся провести испытания 3D-радара 80К6Т, якобы разработанного концерном «Укроборонпром». Об этом с большой гордостью у себя в Facebook сообщил президент Петр Порошенко. Гарант украинской конституции добавил, что в будущем стоящие на вооружении ВСУ ЗРК смогут использовать «мощные возможности» этого оборудования.

    В стране голод и нищета, а у Порошенко — 3D-радар, подчеркнул экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей он отметил, что неприлично говорить о возможных достижениях Украины, поскольку разработки велись еще в СССР.

    «Как-то неприлично ему говорить о каких-то возможных достижениях, поскольку это все еще советские разработки. Это оборонка Советского Союза работала на Украине, и глубокая кооперация с Россией и другими странами давала очень хороший результат, — комментирует для ФАН Владимир Олейник. — Все было разрушено до основания. А теперь по конкретике. Предыдущее заявление Порошенко и главы СНБО Александра Турчинова было о так называемой украинской разработке — миномете «Молот». По-моему, этот «молот» уже положил около десятка своих бойцов. Он взрывается при выстрелах».

    Государственный концерн «Укроборонпром» готовит к испытаниям 3D-радар 80К6Т

    Однако президент Украины бесконечно горд своим достижением, точнее - разработкой госконцерна.

    «Государственный концерн «Укроборонпром» готовит к испытаниям 3D-радар 80К6Т, — написал Порошенко. — Этот радар может обнаруживать объекты в воздухе на расстоянии до 500 км, обновляя данные каждые 5 секунд, и сопровождать цели со сверхвысокой точностью. Мощные возможности 80 К6Т позволяют использовать его со всеми зенитно-ракетными комплексами, которые находятся на службе ВСУ».

    На своей странице украинский гарант разместил и видеозапись чуда техники.

    По мнению собеседника ФАН Владимира Олейника, подобными заявлениями Порошенко пытается показать, что у Украины есть потенциал.

    «Недавно Порошенко сказал: «А зачем нам ваши «Джавелины»? Американцы проявляют нерешительность в поставках, и он дает понять гражданам, что на Украине есть и свои разработки. Он показывает, куда тратит деньги, потому что это уже не бюджет обороны, а бюджет войны. Скорее всего, Порошенко просто пытается показать, что на Украине есть потенциал, но реально его нет, потому что научная база уничтожена, и многие из тех, кто работал над оборонным комплексом, убегают из страны. Все высококвалифицированные работники давно в России, Белоруссии и в Польше,  — говорит Олейник. — То, что показывает Порошенко, не означает, что радар действительно есть в наличии. Конечно, штучно можно что-то и собрать».

    Зенитно-ракетные комплексы ВСУ

    Олейник подчеркнул, что не всякая страна может позволить себе поставить на поток такое оружие. И Украине не в числе государств, которые могут тратить деньги на разработки. Это не Россия и не США.

    «Вся эта информация рассчитана на среднего непонимающего украинца. Не думаю, что показательные ролики сделаны, чтобы продемонстрировать что-то той же Германии или другой стране. Европе не интересно, что происходит с Украиной. Только у россиян болит душа за украинцев: все ток-шоу, все платформы заняты лишь одним — как на Украине тяжело и как это исправить. В Европе в упор не видят Украину на своих радарах, ни на 3D, ни на 2D. Мир понимает, что Украина не способна сейчас ни на что, — констатировал Олейник. — Все, что было хорошее, все, что работало и представляло интерес, было продано или взято американцами. Они монополисты, которые близко не хотят подпускать никого к оборонке. А Украина — неспособный вассал. Если это достижение заслуживает внимания, то оно не появилось бы на Украине, а появилось бы в США. Порошенко хочет показать, что он еще ого-го. Раз у людей нет хлеба, он показывает больше зрелищ. Мол, «пенсионеры, потерпите, у нас 3D,» а в стране голод и нищета. Пусть поставит свой 3D радар на Roshen».  

    Автор: Алиса Яковлева
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