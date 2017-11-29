Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Названо имя автора «Тотального диктанта» в 2018 году
Россия
Путин осмотрел поезд «Стриж» в депо «Москва-Киевская»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин осмотрел поезд «Стриж» в депо «Москва-Киевская»

    14:28  29 Ноября 2017  /обновлено: 14:40  29 Ноября 2017
    77

    Путин осмотрел поезд «Стриж» в депо «Москва-Киевская»

    Москва, 29 ноября. Президент России Владимир Путин в сопровождении министра транспорта Максима Соколова посетил ремонтное депо станции «Москва-Киевская».

    Владимир Путин выслушал доклад главы РЖД Олега Белозерова о предварительных итогах работы предприятия. На сегодня, отметил глава компании, РЖД перевезли свыше 1024 миллионов пассажиров, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на восемь процентов. К концу текущего года компания планирует перевезти рекордный миллиард пассажиров по маршрутам пригородного сообщения.

    Владимир Путин осмотрел составы пассажирских и скоростных поездов, включая вагоны поезда «Стриж», который ходит по маршруту «Москва-Берлин». Также глава государства оценил двухэтажные вагоны, построенные на Тверском вагоностроительном заводе. Парк РЖД располагает 270 подобными вагонами, составляющими 10 составов на восьми маршрутах по всей стране.

    Путин осмотрел поезд «Стриж» в депо «Москва-Киевская»

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #владимир путин #максим соколов #ржд #вагоны
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть