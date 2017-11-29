Путин осмотрел поезд «Стриж» в депо «Москва-Киевская»

Москва, 29 ноября. Президент России Владимир Путин в сопровождении министра транспорта Максима Соколова посетил ремонтное депо станции «Москва-Киевская».

Владимир Путин выслушал доклад главы РЖД Олега Белозерова о предварительных итогах работы предприятия. На сегодня, отметил глава компании, РЖД перевезли свыше 1024 миллионов пассажиров, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на восемь процентов. К концу текущего года компания планирует перевезти рекордный миллиард пассажиров по маршрутам пригородного сообщения.

Владимир Путин осмотрел составы пассажирских и скоростных поездов, включая вагоны поезда «Стриж», который ходит по маршруту «Москва-Берлин». Также глава государства оценил двухэтажные вагоны, построенные на Тверском вагоностроительном заводе. Парк РЖД располагает 270 подобными вагонами, составляющими 10 составов на восьми маршрутах по всей стране.