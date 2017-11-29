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Путин назвал главные достижения года
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    Путин назвал главные достижения года

    14:22  29 Ноября 2017  /обновлено: 14:47  29 Ноября 2017
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    Путин назвал одним из главных событий 2017 года выход экономики РФ из рецессии

    Москва, 29 ноября. Президент России Владимир Путин назвал 2017 год удачным, а главными достижениями — выход российской экономики из рецессии и укрепление обороноспособности.

    «Год был удачный. Очень важно, что экономика наша вышла из рецессии», — цитирует РИА Новости заявление Путина, который 29 ноября общался c работниками депо на железнодорожной станции «Москва-Киевская».

    Президент РФ также отметил, что в текущем году были сделаны важнейшие шаги для укрепления обороноспособности России и увеличения мощи армии. 

    Напомним, в сентябре российский лидер заявил, что российская экономика находится на пути выхода из состояния спада и показывает рост, хотя сохраняются внешние ограничения, мешающие экономике РФ выйти на новый уровень.

    Отметим, о том, что российская экономика окончательно вышла из рецессии и в 2017 году вернулась к умеренным темпам роста, ранее заявили эксперты Всемирного банка.  

    Автор: Федор Веснин
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    #путин #россия #экономика
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