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Путин пообещал найти экспонат для музея железнодорожного транспорта Москвы
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    Путин пообещал найти экспонат для музея железнодорожного транспорта Москвы

    14:22  29 Ноября 2017  /обновлено: 14:29  29 Ноября 2017
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    Путин пообещал найти экспонат для музея железнодорожного транспорта Москвы

    Москва, 29 ноября. Президент России Владимир Путин пообещал найти для музея железнодорожного транспорта российской столицы какой-нибудь экспонат. 

    Глава государства Владимир Путин пообещал подобрать экспонат для музея железнодорожного транспорта Москвы. 

    «Я подумаю. Что-нибудь предложу», — сказал российский лидер.

    Таким образом он ответил на просьбу железнодорожников, с которыми пообщался во время визита депо «Москва-Киевская». Путин также сообщил о своих планах посетить музей ж/д транспорта в Петербурге, поскольку он связан с историей России. 

    «Так что я обязательно схожу», — сказал глава государства.

    Ранее Дмитрий Песков рассказал о планах президента на 29 ноября, в том числе встрече с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. 

    Автор: Ирина Селезнеева
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    #путин #москва
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