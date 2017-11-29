Путин пообещал найти экспонат для музея железнодорожного транспорта Москвы

Москва, 29 ноября. Президент России Владимир Путин пообещал найти для музея железнодорожного транспорта российской столицы какой-нибудь экспонат.

Глава государства Владимир Путин пообещал подобрать экспонат для музея железнодорожного транспорта Москвы.

«Я подумаю. Что-нибудь предложу», — сказал российский лидер.

Таким образом он ответил на просьбу железнодорожников, с которыми пообщался во время визита депо «Москва-Киевская». Путин также сообщил о своих планах посетить музей ж/д транспорта в Петербурге, поскольку он связан с историей России.

«Так что я обязательно схожу», — сказал глава государства.

Ранее Дмитрий Песков рассказал о планах президента на 29 ноября, в том числе встрече с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.