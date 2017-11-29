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Делегация Дамаска прибыла на переговоры по Сирии в Женеве
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    Делегация Дамаска прибыла на переговоры по Сирии в Женеве

    14:21  29 Ноября 2017  /обновлено: 14:30  29 Ноября 2017
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    Делегация Дамаска прибыла на переговоры по Сирии в Женеве

    Женева, 29 ноября. Делегация от правительства Сирии прибыла сегодня в Женеву для участия в начавшихся вчера межсирийских переговорах. Возглавляет делегацию Дамаска постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари.

    Напомним, вчера в Женеве начался восьмой раунд межсирийских переговоров — спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура встретился с объединенной делегацией сирийской оппозиции во главе с Насером Харири.

    Башар Джаафари не дал прямого ответа на вопрос РИА Новости о том, долго ли собирается делегация в Дамаске оставаться в Женеве.

    «Посмотрим», — ответил глава делегации Дамаска на вопрос о том, готов ли он провести прямые переговоры с оппозицией.

    Делегация Дамаска прибыла на переговоры по Сирии в Женеве

    Ранее источники сообщили, что восьмой раунд переговоров в Женеве может продлиться еще на несколько дней, «но максимум до субботы», 2 декабря — в случае, если делегация Дамаска задержится на переговорах.

    Напомним, ранее глава московской платформы сирийской оппозиции Кадри Джамиль заявил, что только запланированный Конгресс национального диалога Сирии будет «первой реальной встречей» между Дамаском и оппозицией.

    Автор: Валентин Меликов
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    #джаафари
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