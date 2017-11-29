Путин прокомментировал вопрос повышения пенсионного возраста в России

Москва, 29 ноября. Меры по повышению пенсионного возраста приняли уже все евразийские партнеры России, Москва обсуждает данный вопрос. Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с рабочими ремонтно-экипировочное депо на железнодорожной станции «Москва-Киевская».

«Вопрос не праздный, не простой, очень чувствительный для большого количества наших граждан. Решений у нас пока никаких не принято, идут дискуссии на этот счет», — отметил он.

По словам главы государства, вопрос повышения пенсионного возраста нельзя обсуждать кулуарно, требуется привлечение общественности.



Напомним, что разговоры о возможности повышения пенсионного возраста в России продолжаются с 2014 года. Предполагается, что пенсионный возраст для мужчин повысится до 65 лет, а женщин — до 63 лет. По мнению сотрудников Научно-исследовательского института Минфина России, это позволит бюджету сэкономить 1,7 трлн рублей.