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Путин прокомментировал вопрос повышения пенсионного возраста в России
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    Путин прокомментировал вопрос повышения пенсионного возраста в России

    14:19  29 Ноября 2017  /обновлено: 14:38  29 Ноября 2017
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    Путин прокомментировал вопрос повышения пенсионного возраста в России

    Москва, 29 ноября. Меры по повышению пенсионного возраста приняли уже все евразийские партнеры России, Москва обсуждает данный вопрос. Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с рабочими ремонтно-экипировочное депо на железнодорожной станции «Москва-Киевская».

    «Вопрос не праздный, не простой, очень чувствительный для большого количества наших граждан. Решений у нас пока никаких не принято, идут дискуссии на этот счет», — отметил он.

    По словам главы государства, вопрос повышения пенсионного возраста нельзя обсуждать кулуарно, требуется привлечение общественности.

    Напомним, что разговоры о возможности повышения пенсионного возраста в России продолжаются с 2014 года. Предполагается, что пенсионный возраст для мужчин повысится до 65 лет, а женщин — до 63 лет. По мнению сотрудников Научно-исследовательского института Минфина России, это позволит бюджету сэкономить 1,7 трлн рублей.

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #пенсионный возраст #повышение
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