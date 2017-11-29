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Сирия: ФАН публикует видео с пулеметных позиций САА во время зачистки Аль-Кабуна
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    Сирия: ФАН публикует видео с пулеметных позиций САА во время зачистки Аль-Кабуна

    16:16  29 Ноября 2017
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    Сирия: ФАН публикует видео с пулеметных позиций САА во время зачистки Аль-Кабуна

    Источник Федерального агентства новостей (ФАН) в сирийской правительственной армии прислал кадры боев в района Дамаска Аль-Кабун. Видео было сделано около двух с половиной месяцев назад, но в целях безопасности бойцов САА ФАН не мог его опубликовать.

    Подземные коммуникации боевиков — одна из главных проблем сирийской армии в Восточной Гуте. Свою систему тоннелей, по словам источника Федерального агентства новостей, имеет каждая вооруженная группировка, действующая в этом районе. В частности, в Аль-Кабуне тоннели вели в пригороды Дамаска Джобар, Замалька и Хараста.

    Съемка происходит с пулеметных позиций 105-й бригады сирийской правительственной армии, которые сдерживали отряды боевиков террористического альянса «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещено в РФ) «Хайят Тахрир аш-Шам» и вооруженной группировки «Джейш аль-Ислам» до прибытия танка.

    Но и после того, как появился сирийский Т-72, пулеметчики продолжили свою работу, обеспечивая его прикрытие. Танки использовались в этом районе для уничтожения укрепленных позиций боевиков.

    3 Фото.
    3 Фотографии

    Как объяснил ФАН источник, на видео уже завершающий этап операции в Аль-Кабуне, который закончился успехом для правительственных войск. На данный момент район полностью зачищен от боевиков. После этого, военнослужащие 105-ой бригады были переброшены в другой, не менее сложный с точки зрения оперативной обстановки фронт — в пригород Дамаска Айн-Терму, где бои продолжаются до сих пор.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Никита Расторгуев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #дамаск #саа #восточная гута #аль-кабун #105-ая бригада саа
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