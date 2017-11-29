«Раскручивание антироссийского маховика»: Песков оценил ситуацию с WADA

Москва, 29 ноября. Скандал вокруг российских спортсменов используется для раскручивания «антироссийского маховика». Об этом заявил официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков, комментируя публикацию «допинговых дневников» Григория Родченкова.

По словам Пескова, глава государства Владимир Путин поручил решать все вопросы в тесном взаимодействии с международными организациями.

«Несмотря на такую открытость и последовательность российской стороны, есть сторонники нагнетания ситуации, использования ее для дальнейшего раскручивания такого антироссийского маховика», — подчеркнул пресс-секретарь.

Он также напомнил о том, что информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков преследуется правоохранительными органам РФ про обвинению в навязывании допинга спортсменам.

Напомним, ранее стало известно о публикации отрывков из так называемых «дневников» информатора WADA Григория Родченкова.