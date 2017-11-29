Деревянную лодку и семь человек нашли на необитаемом острове в Японии

Токио, 29 ноября. На маленьком необитаемом острове около острова Хоккайдо служба безопасности на море Японии обнаружила деревянную лодку, принадлежность которой пока не установлена.

Телекомпания NHK сообщает, что лодка зашла в бухту острова Мацумаэкодзима. Вертолетом службы во время патрулирования удалось обнаружить семь человек.

Помимо того была обнаружена еще одна лодка на море со спущенным якорем, на которой удалось насчитать пять человек. По виду она очень похожа на рыболовецкие баркасы, которые используются в Северной Корее.

В настоящее время служба безопасности на море выясняет происхождение и принадлежность лодки.

Напомним, ранее возле японского побережья в районе города Ога префектуры Акита нашли деревянную лодку с останками восьми человек.





