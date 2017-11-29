Путин раскрыл секрет своей физической формы

Москва, 29 ноября. Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, как ему удается быть в хорошей физической форме.

Так, отвечая на вопрос железнодорожников в ходе общения с работниками ремонтно-экипировочного депо на железнодорожной станции «Москва-Киевская», где он находит энергию и силы при таком плотном графике, российский лидер сказал: «Есть такое слово спорт!».

«Не путать со спиртом. Разница всего в одну букву, видите? — пошутил глава государства. — Но на самом деле это разница колоссальная. Это вот один из секретов».

Путин также указал на важность того, когда работа приносит удовлетворение и пользу для других людей.

Путин на вопрос о секрете своей физической формы: Спорт! Не путайте со спиртом. Всего одна буква, но разница колоссальная pic.twitter.com/OIgJguCU0C — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 29, 2017

Напомним, ранее российский лидер заявил, что молодым специалистам в железнодорожной сфере нужны знания в цифровой экономике.