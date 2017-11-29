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Россия
Путин раскрыл секрет своей физической формы
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    Путин раскрыл секрет своей физической формы

    14:23  29 Ноября 2017  /обновлено: 14:44  29 Ноября 2017
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    Путин раскрыл секрет своей физической формыМосква, 29 ноября. Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, как ему удается быть в хорошей физической форме.

    Так, отвечая на вопрос железнодорожников в ходе общения с работниками ремонтно-экипировочного депо на железнодорожной станции «Москва-Киевская», где он находит энергию и силы при таком плотном графике, российский лидер сказал: «Есть такое слово спорт!».

    «Не путать со спиртом. Разница всего в одну букву, видите? — пошутил глава государства. — Но на самом деле это разница колоссальная. Это вот один из секретов».

    Путин также указал на важность того, когда работа приносит удовлетворение и пользу для других людей.

    Напомним, ранее российский лидер заявил, что молодым специалистам в железнодорожной сфере нужны знания в цифровой экономике.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин
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