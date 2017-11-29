Путин оценил перспективы создания черного списка хулиганов в поездах

Москва, 29 ноября. Президент России Владимир Путин не исключил возможности введения черного списка хулиганов в поездах, однако отметил, что реализовать такую идею будет сложнее, чем на авиационном транспорте.

Об этом Путин заявил, общаясь с работниками ремонтно-экипировочного депо на железнодорожной станции «Москва-Киевская».

«Если человек злостно нарушает общественный порядок, есть наказания за эти правонарушения. Эту идею надо проанализировать», — цитирует главу государства ТАСС.

Путин также отметил, что считает совершенно недопустимым ограничение доступа к железнодорожному транспорту в тех регионах, где, кроме железной дороги, нет других альтернативных видов транспорта.

Российский лидер признал, что идея лишать людей возможности пользоваться железнодорожным транспортом за административные правонарушения является слишком жестокой. Он отметил, что «надо подумать», как лучше вводить ограничения для злостных хулиганов.