Состояние Табакова стабилизировалось

Москва, 29 ноября. Состояние актера и худрука МХТ имени Чехова Олега Табакова стало стабильным, однако он все еще проходит лечение в больнице.

«Олег Павлович чувствует себя нормально, состояние стабильное. Он пока остается в больнице под наблюдением врачей и продолжает лечение», — рассказал РИА Новости источник в театре.

Ранее сообщалось о том, что Табаков был экстренно госпитализирован и помещен в отделение реанимации. Врачи подключили артиста к аппарату искусственной вентиляции легких, передает Ura.ru.

В связи с этим МХТ имени Чехова отменил декабрьские спектакли, в которых должен был участвовать Табаков. В частности, речь идет о спектаклях «Дракон» и «Юбилей ювелира».