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Состояние Табакова стабилизировалось
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    Состояние Табакова стабилизировалось

    14:14  29 Ноября 2017
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    Состояние Табакова стабилизировалось

    Москва, 29 ноября. Состояние актера и худрука МХТ имени Чехова Олега Табакова стало стабильным, однако он все еще проходит лечение в больнице.

    «Олег Павлович чувствует себя нормально, состояние стабильное. Он пока остается в больнице под наблюдением врачей и продолжает лечение», — рассказал РИА Новости источник в театре.

    Состояние Табакова стабилизировалось

    Ранее сообщалось о том, что Табаков был экстренно госпитализирован и помещен в отделение реанимации. Врачи подключили артиста к аппарату искусственной вентиляции легких, передает Ura.ru.

    В связи с этим МХТ имени Чехова отменил декабрьские спектакли, в которых должен был участвовать Табаков. В частности, речь идет о спектаклях «Дракон» и «Юбилей ювелира».

    Автор: Геннадий Плющев
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    #больница #табаков #состояние
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