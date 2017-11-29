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Сирия новости 29 ноября 16.30: 20 мирных жителей Дейр-эз-Зора пострадало на минном поле ИГ, «Ан-Нусра» возвращает захваченные ИГ территории Хамы
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    Сирия новости 29 ноября 16.30: 20 мирных жителей Дейр-эз-Зора пострадало на минном поле ИГ, «Ан-Нусра» возвращает захваченные ИГ территории Хамы

    16:30  29 Ноября 2017
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    Сирия новости 29 ноября 16.30: 20 мирных жителей Дейр-эз-Зора пострадало на минном поле ИГ, «Ан-Нусра» возвращает захваченные ИГ территории Хамы

    Сирия, 29 ноября. 20 мирных жителей Дейр-эз-Зора пострадало на минном поле ИГ1, «Ан-Нусра» возвращает контроль над захваченными ИГ территориями Хамы, солдат ВС Турции ранен в перестрелке с YPG в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске.

    «Исламское государство»: теряет позиции на северо-востоке Хамы.

    «Тахрир аш-Шам»: выбила ИГ из нескольких поселений Хамы.

    Сирийская свободная армия (ССА): атакует SDF в районе Африна.

    Курды: ведут обстрел позиций ВС Турции и ССА в Алеппо.

    Сирия новости 29 ноября 16.30: 20 мирных жителей Дейр-эз-Зора пострадало на минном поле ИГ, «Ан-Нусра» возвращает захваченные ИГ территории Хамы

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 29 ноября 16.30: 20 мирных жителей Дейр-эз-Зора пострадало на минном поле ИГ, «Ан-Нусра» возвращает захваченные ИГ территории Хамы

    В Восточной Гуте Дамаска продолжаются столкновения между правительственными войсками и радикальными вооруженными группировками. Ghouta Media Center передает в Twitter (@Ghouta_GMC), что перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками отмечаются в районе Айн Тарма. Другой местный источник пишет в Twitter (@wateen_media) о военных действиях в окрестностях Джобара.

    Также военный Twitter-канал (@HalabTodayTV) сообщает о боях между сирийской армией и радикальными вооруженными формированиями в районе ферм Бейт Джинн.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 29 ноября 16.30: 20 мирных жителей Дейр-эз-Зора пострадало на минном поле ИГ, «Ан-Нусра» возвращает захваченные ИГ территории Хамы

    На территории провинции Алеппо развивается конфликт между ВС Турции и курдскими Отрядами народной самообороны (YPG). Ранее сообщалось, что солдаты турецкой армии, а также подконтрольная Анкаре Сирийская свободная армия (ССА) ведут обстрел позиций курдов в окрестностях города Африн. Бойцы YPG ответили артиллерийским огнем по расположениям противников. Информационное агентство Almanar News передает, что в результате одной из перестрелок недалеко от Африна тяжело ранен солдат ВС Турции.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 29 ноября 16.30: 20 мирных жителей Дейр-эз-Зора пострадало на минном поле ИГ, «Ан-Нусра» возвращает захваченные ИГ территории Хамы

    Более 20 мирных жителей провинции Дейр-эз-Зор пострадало при переходе через минное поле, оставленное террористами «Исламского государства»1 во время отступления из поселения Абу Хашаб на северо-западе региона. Об инциденте сообщает информационное агентство Almanar News.

    Боевики ИГИЛ1 готовятся к переброске своих отрядов из района населенных пунктов Абу-Хаммам и Хаджин на левом берегу Евфрата в Абу-Хардуб и Абу-Хасан на правом. Целью передислокации является противодействие правительственным силам в районах Меядина и Абу-Кемаля. Также военные эксперты полагают, что ИГ усилит свои ряды террористами, проникшими в Сирию с территории Ирака.

    Провинция Хама

    Сирия новости 29 ноября 16.30: 20 мирных жителей Дейр-эз-Зора пострадало на минном поле ИГ, «Ан-Нусра» возвращает захваченные ИГ территории Хамы

    «Тахрир аш-Шам» перешла в контрнаступление на позиции «Исламского государства» и возвращает под свой контроль поселения на северо-востоке провинции Хама. Информационное агентство Almanar News пишет, что боевики «Ан-Нусры» выбили ИГИЛовцев из населенного пункта Абу Ажва. Военный Telegram-канал (@SRNN2011) сообщает также, что под контроль «Тахрир аш-Шам» перешли деревни Шейха Уад и Абу Аджуа. Ранее террористы ИГ захватили более десяти подконтрольных «Ан-Нусре» населенных пунктов.

    Ирак

    Сирия новости 29 ноября 16.30: 20 мирных жителей Дейр-эз-Зора пострадало на минном поле ИГ, «Ан-Нусра» возвращает захваченные ИГ территории Хамы

    В районе Аль-Жоба в северном пригороде Багдада прогремел взрыв, передает информационное агентство Alsumaria News. В результате инцидента никто не пострадал. Еще один взрыв случился на юге иракской столицы. Iraqi News пишет, что причиной происшествия стало взрывное устройство, заложенное в автомобиле. При детонации СВУ погиб один человек, находившийся в автомобиле. По данным информационного агентства, жертвой теракта был военнослужащий в отставке.

    ВВС международной коалиции нанесли удары по укрытиям террористов «Исламского государства» в провинции Анбар. Iraqi News пишет, что в результате авианалета уничтожено несколько боевиков ИГ.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #игил #исламское государство #ирак #дейр-эз-зор #африн #анбар #тахрир аш-шам #меядин
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