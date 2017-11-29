Холодная война стала фактом: эксперты о запуске поездов в обход Украины

Железная дорога в обход Украины заработает в полной объеме до конца текущего года. Об этом заявил министр транспорта Максим Соколов. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Мы полностью переведем движение поездов в соответствии с нормативным графиком», — сообщил Соколов в среду на III Железнодорожном съезде.

Заметим, что двухпутную электрифицированную линию начали строить на участке Журавка — Миллерово после ухудшения отношений с Украиной в 2014 году. Строительные работы завершились в августе 2017-го. Стоимость проекта оценивали в 56 миллиардов рублей.

Враждебное государство

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в комментарии ФАН выразил мнение, что слова о необходимости строительства дороги в объезд Украины лет пять назад прозвучали бы нелепо. Но реальность нашего времени такова, что Украина — враждебное государство.

«И хотя «война» между нашими странами ведется в продуктах украинской пропаганды, холодная война стала фактом. Пусть не мы ее начали, и мы ее вообще не ведем, но наши соседи на полном серьезе провозгласили нас «мировым злом». Так что ожидать от них можно всего, чего угодно. Тем более, Киев давно распрощался с понятием «адекватность» и делает все, чтобы еще больше испортить отношения с Москвой. Даже в ущерб собственной экономике: то авиасообщение прекращает, то торгово-промышленные связи разрывает, то предлагает и вовсе разорвать дипотношения и ввести визовый режим», — пояснил Дмитрий Родионов.

Эксперт также напомнил, что на Украине звучали предложения о прекращении железнодорожного сообщения и полного закрытия границ. И можно будет не удивляться, если Киев реально решится на это.

«Тогда на Украине запросто могут перекрыть нам железную дорогу на своем участке. Это приведет к транспортному коллапсу, ведь данное направление связывает центр России с южным и северо-кавказским федеральными округами. Разумеется, когда Украина очистится от нацизма, и отношения между нашими народами полностью восстановятся, старая дорога вновь будет использоваться. Если, конечно, не придет в полное запустение и не будет растащена голодающими украинцами на дрова и металлолом. Но и новая лишней не будет. В условиях стремительного развития транспортной инфраструктуры и расширения торгово-экономических связей России с соседями, что является неизбежны условием возвращения России лидерских позиций не только на евразийском континенте, но и в мире, нам нужно больше дорог», — резюмировал Дмитрий Родионов.

Вовремя спохватились

Эксперт Института стран СНГ, политолог Иван Скориков в беседе с корреспондентом ФАН пояснил: старые советские железнодорожные ветки пересекали невидимые границы республик ради сокращения расстояния. После развала СССР многие маршруты на юг России продолжают местами пролегать по территории Украины. И раньше это приносило неудобство, поскольку разница в расстоянии нивелировалась простоем на таможне суверенной Украины с вошедшими в фольклор придирчивыми проверками украинских пограничников.

«Наши железнодорожники вовремя спохватились и еще в 2014 году стали строить новую линию по российской территории. Уже три года мы только и слышим угрозы Киева: от отмены пребывания на территории Украины по внутренним паспортам РФ до введения виз. В такой ситуации надеяться на благоразумие соседей было бы опрометчиво. Не стоит забывать и о криминогенной обстановке в постмайданной Украине, а ведь железная дорога всегда была благодатной средой для аферистов и грабителей», — заметил Иван Скориков.

К тому же, отметил эксперт, прежняя линия проходила через Харьковскую область, где время от времени взрываются склады с оружием. И через территорию, подконтрольную так называемым силам АТО и радикалам, у которых «особое» отношение к россиянам.