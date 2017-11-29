Боевики ИГИЛ отступают из района Абу-Кемаля на подконтрольные курдам SDF территории

Абу-Кемаль, 29 ноября. Боевики «Исламского государства»1 продолжают пользоваться подконтрольными курдам территориями для отступления на востоке Сирии.

Информационное агентство «Аль-Ватан» опубликовало в Сети очередную видеозапись, подтверждающую свободу передвижения боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) по территориям, контролируемым проамериканским альянсом «Сирийские демократические силы» (SDF).

Крупная колонна террористов покинула район Абу-Кемаля и переправилась через Евфрат, после чего направилась в сторону сирийско-иракской границы. Отмечается, что курдские отряды и силы международной коалиции во главе с США не препятствовали движению колонны «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.