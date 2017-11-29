Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Ирак: правительственные войска зачищают от ИГИЛ провинцию Дияла
Новости Сирии
Боевики ИГИЛ отступают из района Абу-Кемаля на подконтрольные курдам SDF территории
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Боевики ИГИЛ отступают из района Абу-Кемаля на подконтрольные курдам SDF территории

    14:20  29 Ноября 2017
    329

    Боевики ИГИЛ отступают из района Абу-Кемаля на подконтрольные курдам SDF территории

    Абу-Кемаль, 29 ноября. Боевики «Исламского государства»1 продолжают пользоваться подконтрольными курдам территориями для отступления на востоке Сирии.

    Информационное агентство «Аль-Ватан» опубликовало в Сети очередную видеозапись, подтверждающую свободу передвижения боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) по территориям, контролируемым проамериканским альянсом «Сирийские демократические силы» (SDF).

    Крупная колонна террористов покинула район Абу-Кемаля и переправилась через Евфрат, после чего направилась в сторону сирийско-иракской границы. Отмечается, что курдские отряды и силы международной коалиции во главе с США не препятствовали движению колонны «Исламского государства».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #сирия #иг #игил #курды #абу-кемаль
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть