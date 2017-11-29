Заграница не поможет: в Совфеде прокомментировали «новый способ» борьбы Украины с Крымским мостом

Украина пытается любой ценой воспрепятствовать строительству Крымского моста через Керченский пролив, который должен связать Крым с Краснодарским краем. Теперь в Киеве изобрели «новый способ», который, как им кажется, может сработать — подключить к борьбе с мостом западных партеров Украины. Так, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал Запад ввести новые санкции против Москвы, чтобы вынудить Россию остановить якобы «незаконное» строительства Крымского моста. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым, председатель Русской общины Крыма Сергей Цеков объясняет, почему заявления Украины о якобы «незаконности» возведения Крымского моста не соответствуют истине, а значит, Киеву не удастся оспорить строительство в международных судах.

Сенатор от Крыма обратил внимание на то, что риторика представителей Киева по Крымскому мосту все время менялась, но суть оставалась прежней — любой ценой сначала не допустить, а когда это не удалось, то — остановить строительство.

«На протяжении всех лет после воссоединения Крыма с Россией и начала строительства Крымского моста на Украине этот вопрос постоянно поднимается на разных уровнях, — отметил Сергей Цеков в комментарии Федеральному агентству новостей. — Сначала в Киеве говорили, что мост — это вообще фантазия, и что это невозможно сделать. Потом появилась новая тема — якобы «Россия говорит, что мост вроде бы строится, но на самом деле строительства никакого нет». Потом делали заявления представители националистических организаций, что они готовы чуть ли не диверсионные акты совершать против Крымского моста. Ну а сейчас уже включились представители руководства Украины, которые говорят о каких-то международных санкциях в отношении России в связи с якобы «незаконным» строительством Крымского моста».

При этом, по словам сенатора от Крыма, в самой Украине прекрасно понимают, что все разговоры о якобы «незаконности» строительства не соответствуют истине.

«Замечу, внутри Украины нет единства по этому вопросу, — отметил член Совфеда. — Есть достаточно высокопоставленные украинские чиновники, которые считают бесперспективными разговоры о якобы «незаконности» строительства Крымского моста. В частности, такого мнения придерживается глава находящегося в Херсоне представительства президента Украины в несуществующей «Автономной республике Крым» Борис Бабин. Он в свое время говорил: «Что вы поднимаете вопрос о незаконности строительства моста? Ведь этот вопрос уже поднимался еще в 2003 году, когда Крым находился в составе Украины и шла серьезная предметная дискуссия между Россией и Украиной по поводу статуса Азовского моря и Керченского пролива». Тогда Украина в принципе согласилась с тем, что Азовское море и Керченский пролив не являются международными водами с точки зрения международного права. Поэтому действия России по возведению моста законны, выверены, ведь если бы это не соответствовало международному праву, никакого строительства не было бы», — подчеркнул Сергей Цеков.

Сенатор также отметил, что разговоры, что Украина якобы терпит убытки из-за строительства моста, также не соответствуют истине.

«В Киеве говорят о серьезных экономических потерях, о якобы невозможности судам проходить под Крымским мостом. Но на самом деле это ложь, — отметил сенатор. — Через Керченский пролив и раньше не могли проходить суда с осадкой более восьми метров. Это же касается и претензий Киева по поводу размеров судов. В настоящее время решено, что размеры судов, которые будут проходить под Крымским мостом, могут быть больше, чем это предполагалось раньше. Эти размеры увеличены до 250 метров. То есть все обвинения Киева — выдумки, все это не может являться основанием для каких-то экономических исков к России. И все заявления Украины, что у них якобы из-за моста есть какие-то экономические потери, также являются выдумкой. Никаких экономических потерь из-за моста у них нет и не будет».

По словам собеседника ФАН, тут играет роль элементарная обида, поскольку Киев отказывается примириться с реальностью, которой является воссоединение Крыма с Россией на основании волеизъявления крымчан и в полном соответствии с международным правом.

«Да, им обидно, что Крымский мост успешно строится, потому и делаются подобные заявления, при помощи которых украинские руководители пытаются показать, что они якобы что-то делают в связи с этим строительством. И не более того», — подчеркнул Сергей Цеков.

Ранее пресс-служба министерства инфраструктуры Украины привела слова министра Владимира Омеляна, сказанные им на конференции в Киеве, по поводу намерения убедить Запад ввести против России новые санкции.

«Незаконное строительство моста нужно срочно остановить, это возможно только под давлением международных партнеров Украины и дополнительных санкций против РФ как государства, а также против компаний и физических лиц, которые причастны к незаконному строительству», — заявил Омелян.

По словам украинского министра, возведение конструкций в Керченском проливе якобы отрицательно влияет на транспортную инфраструктуру и экономику Украины, нанося стране экономический ущерб. В частности, по его словам, снижается количество заходов судов в морские порты Мариуполя и Бердянска, а также уменьшается загрузка зерновых терминалов.

Мост через Керченский пролив, который уже назвали Крымским, соединит Крым с Краснодарским краем. Его общая длина составит 19 километров, это будет самый протяженный мост в России. Планируется уже в будущем году открыть по Крымскому мосту автомобильное движение, железнодорожные составы пойдут по нему в 2019-м.