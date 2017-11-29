«Это же полная советчина»: Гройсман предложил продать спиртовые заводы Украины

Киев, 29 ноября. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что спиртовые заводы не представляют стратегической ценности для Украины, поэтому их необходимо продать в рамках нового закона о приватизации.

В настоящее время законопроект о приватизации готовится ко второму чтению в Раде, пишет «Экономика сегодня».

«Знаете, это же полная советчина иметь в государственной собственности компании, которые производят спирт», — подчеркнул Гройсман.

Премьер-министр считает, что сегодня «делать это стратегической отраслью это, по крайней мере, бессмысленно»:

«Я понимаю еще, когда был Сталин, когда был Советский Союз, когда были стратегические запасы спирта для военных действий, не знаю, у кого с кем...»

Кроме того, глава украинского правительства считает, что функции управления предприятиями должны быть возложены на предпринимателей.

«Почему министерства должны управлять предприятиями? Министерство должно формировать политику в своей сфере — развития государства, успешности государства», — заявил Гройсман.

Также Гройсман выступил за распространение английского права на приватизацию украинских предприятий, добавив, что это «даст возможность западным инвесторам входить на Украину и иметь соответствующие гарантии безопасности своих инвестиций».