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В Донецке выбрали «Леди ДНР-2017»
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    В Донецке выбрали «Леди ДНР-2017»

    17:01  29 Ноября 2017
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    В Донецке выбрали «Леди ДНР-2017»

    Донецк, 29 ноября. Финал конкурса «Леди ДНР-2017» состоялся в столице республики, передает корреспондент Федерального агентства новостей. За титул боролись 18 претенденток в возрасте от 18 до 45 лет – в конкурсе приняла участие даже молодая бабушка.

    Оценивая участниц, жюри обращало внимание не сколько на внешние данные, сколько на умение держаться в обществе и преподнести себя. В первом этапе зрители узнали немного о конкурсантках и их жизни из видеовизиток. Второй этап потребовал от участниц хорошей эрудиции — девушкам предстояло придумать, как выбраться из разных нелепых ситуаций, заданных организаторами. В заключительном этапе задача участниц заключалась в том, чтобы продемонстрировать образ, который наиболее полно раскроет женскую сущность.

    5 Фото.
    5 Фотографий

    Титул «Леди ДНР-2017» был присвоен Оксане Полтавской. Девушка занимается воздушной гимнастикой и является почетным донором ДНР.

    «Я очень долго готовилась к этому финалу: ежедневные репетиции, дефиле, уроки актерского мастерства, подборка образов на три выхода… Волнение не покидало меня ни на секунду, а вот ощущения во время получения короны описать сложно. Все чувства были смешаны воедино: страх и радость, волнение и спокойствие, переживание, неожиданность. Огромное спасибо организаторам за возможность показать себя и открыть нечто новое», — поделилась своими впечатлениями победительница.

    Отметим, что это была не единственная номинация. Уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова учредила свою – «Леди Мира» стала Анастасия Родионова, которая служит полевым санинструктором в разведывательно-штурмовом батальоне. В номинации «Леди Хайп» победила Яна Чхан.

    Автор: Анастасия Вальдамирова
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    #донецк #конкурс #леди днр
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