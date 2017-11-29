В Донецке выбрали «Леди ДНР-2017»

Донецк, 29 ноября. Финал конкурса «Леди ДНР-2017» состоялся в столице республики, передает корреспондент Федерального агентства новостей. За титул боролись 18 претенденток в возрасте от 18 до 45 лет – в конкурсе приняла участие даже молодая бабушка.

Оценивая участниц, жюри обращало внимание не сколько на внешние данные, сколько на умение держаться в обществе и преподнести себя. В первом этапе зрители узнали немного о конкурсантках и их жизни из видеовизиток. Второй этап потребовал от участниц хорошей эрудиции — девушкам предстояло придумать, как выбраться из разных нелепых ситуаций, заданных организаторами. В заключительном этапе задача участниц заключалась в том, чтобы продемонстрировать образ, который наиболее полно раскроет женскую сущность.

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Титул «Леди ДНР-2017» был присвоен Оксане Полтавской. Девушка занимается воздушной гимнастикой и является почетным донором ДНР.

«Я очень долго готовилась к этому финалу: ежедневные репетиции, дефиле, уроки актерского мастерства, подборка образов на три выхода… Волнение не покидало меня ни на секунду, а вот ощущения во время получения короны описать сложно. Все чувства были смешаны воедино: страх и радость, волнение и спокойствие, переживание, неожиданность. Огромное спасибо организаторам за возможность показать себя и открыть нечто новое», — поделилась своими впечатлениями победительница.

Отметим, что это была не единственная номинация. Уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова учредила свою – «Леди Мира» стала Анастасия Родионова, которая служит полевым санинструктором в разведывательно-штурмовом батальоне. В номинации «Леди Хайп» победила Яна Чхан.