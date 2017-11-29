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Россия выразила Молдавии решительный протест после выдворения журналистов РФ
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    Россия выразила Молдавии решительный протест после выдворения журналистов РФ

    14:12  29 Ноября 2017
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    Россия выразила Молдавии решительный протест после выдворения журналистов РФ

    Москва, 29 ноября. Молдавский посол в РФ Андрей Негуцу вызван в министерство иностранных дел России. Как говорится в сообщении на сайте ведомства, МИД РФ выразил ему протест в связи с многочисленными случаями, когда Кишинев отказывал россиянам во въезде в эту страну.

    МИД сообщает, что «Негуце был заявлен решительный протест в связи с множащимися в последнее время безосновательными запретами на въезд» в Молдавию офицерам миротворческого контингента, должностным лицам, политологам, официальным делегациям, журналистам и простым россиянам.

    В дипведомстве указали на то, что данные недружественные акции заставляют сомневаться в искренности декларируемых официальными лицами Молдова заверений о готовности выстраивать конструктивные отношения с Российской Федерацией на партнерской основе, идут вразрез с «коренными интересами наших стран и народов», а также «противоречат духу и букве Договора о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Молдова». 

    Напомним, ранее президент Молдавии Игорь Додон назвал «беспределом» правительства страны выдворение российских журналистов и потребовал объяснения данного факта.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #мид рф #молдавия
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