Россия выразила Молдавии решительный протест после выдворения журналистов РФ

Москва, 29 ноября. Молдавский посол в РФ Андрей Негуцу вызван в министерство иностранных дел России. Как говорится в сообщении на сайте ведомства, МИД РФ выразил ему протест в связи с многочисленными случаями, когда Кишинев отказывал россиянам во въезде в эту страну.

МИД сообщает, что «Негуце был заявлен решительный протест в связи с множащимися в последнее время безосновательными запретами на въезд» в Молдавию офицерам миротворческого контингента, должностным лицам, политологам, официальным делегациям, журналистам и простым россиянам.

В дипведомстве указали на то, что данные недружественные акции заставляют сомневаться в искренности декларируемых официальными лицами Молдова заверений о готовности выстраивать конструктивные отношения с Российской Федерацией на партнерской основе, идут вразрез с «коренными интересами наших стран и народов», а также «противоречат духу и букве Договора о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Молдова».

Напомним, ранее президент Молдавии Игорь Додон назвал «беспределом» правительства страны выдворение российских журналистов и потребовал объяснения данного факта.