Аваков проводит пиар-акцию против «Минска»: Медведчук ответил главе МВД Украины

Украинский политик Виктор Медведчук прокомментировал слова министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, ранее заявившего о «смерти» минских соглашений. Ответная реплика Медведчука прозвучала в программе «60 минут» на телеканале «Россия». По словам политика, пока что выпады украинских высоких чиновников в адрес «Минска» не рассматривались, но вопрос будет изучен на трехсторонней встрече в течение дня.

«Это один из вопросов, который будет предметом рассмотрения трехсторонней контактной группы. Это [такие заявления], безусловно, вызывает различного рода опасения, но могу сказать, что на процедуру и сроки обмена [военнопленными] это никак не повлияет, поскольку решение об обмене принято и ОРДЛО [отдельные районы Донецкой и Луганской областей — так на Украине называют ДНР и ЛНР], и Киевом», — заключил политик.

«Если говорить о минских соглашениях, то, несмотря на цитаты всех тех известных людей [о «смерти» «Минска»], минские соглашения признаются везде: не только в Москве и Киеве, но это звучит из уст президента Украины, который считает их безальтернативными, но и в Луганске и Донецке, а также в Брюсселе. Поэтому фразы о том, что нужно изменить формат, о том, что минские соглашения невыполнимы — это все равно, что проводить пиар-акцию, направленную на обременение этого [минского] процесса и его затягивание, либо просто нежелание его выполнять», — заявил Медведчук.

Медведчук напомнил, что минские соглашения — это результат работы «нормандского формата», они утверждены резолюцией Совбеза ООН. По мнению украинского политика, это единственный формат, который способен привести к мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Напомним, ранее Авакова за его высказывание осудил экс-премьер Украины Николай Азаров. Азаров напомнил, что Аваков, будучи главой МВД, не имеет права делать заявлений о внешней политике Украины.