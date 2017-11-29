«Больной человек Европы»: власти Крыма сравнили Украину с Османской империей

Симферополь, 29 ноября. За последние три года Украина превратилась в «больного человека Европы», считает глава крымского парламента Владимир Константинов.

Константинов напомнил, что такая же участь настигла Османскую империю накануне ее распада.

«Украина превратилась в «больного человека Европы», которого никто не хочет содержать и лечить. В XIX веке «больным человеком Европы» называли Османскую империю. «Болезнь» закончилась распадом империи», — приводит слова Константинова РИА Новости.

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за присоединение полуострова к РФ. Однако Киев отказывается признавать результаты народного волеизъявления, о чем продолжает заявлять.

Так, ранее спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий призвал страны ПАЧЭС ужесточить санкции против России, в очередной раз обвинив ее в «агрессивной политике».