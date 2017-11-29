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«Больной человек Европы»: власти Крыма сравнили Украину с Османской империей
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    «Больной человек Европы»: власти Крыма сравнили Украину с Османской империей

    14:15  29 Ноября 2017
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    «Больной человек Европы»: власти Крыма сравнили Украину с Османской империей

    Симферополь, 29 ноября. За последние три года Украина превратилась в «больного человека Европы», считает глава крымского парламента Владимир Константинов.

    Константинов напомнил, что такая же участь настигла Османскую империю накануне ее распада.

    «Украина превратилась в «больного человека Европы», которого никто не хочет содержать и лечить. В XIX веке «больным человеком Европы» называли Османскую империю. «Болезнь» закончилась распадом империи», — приводит слова Константинова РИА Новости.

    Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за присоединение полуострова к РФ. Однако Киев отказывается признавать результаты народного волеизъявления, о чем продолжает заявлять.

    Так, ранее спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий призвал страны ПАЧЭС ужесточить санкции против России, в очередной раз обвинив ее в «агрессивной политике».

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #украина #крым #константинов
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