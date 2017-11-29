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РФ «очень быстро» ответит США более мощным оружием на разработку РСД — Бондарев
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    РФ «очень быстро» ответит США более мощным оружием на разработку РСД — Бондарев

    14:05  29 Ноября 2017
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    РФ «очень быстро» ответит США более мощным оружием на разработку РСД — Бондарев

    Москва, 29 ноября. Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев отреагировал на сообщение о том, что в Соединенных Штатах выделяются 58 млн долларов на создание ракеты средней дальности наземного базирования в ответ на якобы «нарушение Россией Договора о РСМД».

    «У России есть возможности разработки аналогичных вооружений, причем более мощных», — подчеркнул российский сенатор.

    Кроме того, он отметил, что «Вашингтон в случае разработки такой ракеты скорее проиграет, чем выиграет», передает РИА Новости

    РФ «очень быстро» ответит США более мощным оружием на разработку РСД — Бондарев

    Бондарев также заявил, что поставить на вооружение «ответное оружие Россия сможет очень быстро».

    Ранее Бондарев сообщил, что Российская Федерация вышла на финишную стадию по созданию истребителя и бомбардировщика нового поколения. Сенатор уточнил, что речь идет о лайнере пятого поколения Су-57 и о стратегическом бомбардировщике-ракетоносце.  

     

     

    Автор: Дана Балан
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    #россия #сша #вооружения #ракеты #бондарев #рсд
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