РФ «очень быстро» ответит США более мощным оружием на разработку РСД — Бондарев

Москва, 29 ноября. Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев отреагировал на сообщение о том, что в Соединенных Штатах выделяются 58 млн долларов на создание ракеты средней дальности наземного базирования в ответ на якобы «нарушение Россией Договора о РСМД».

«У России есть возможности разработки аналогичных вооружений, причем более мощных», — подчеркнул российский сенатор.

Кроме того, он отметил, что «Вашингтон в случае разработки такой ракеты скорее проиграет, чем выиграет», передает РИА Новости.

Бондарев также заявил, что поставить на вооружение «ответное оружие Россия сможет очень быстро».

Ранее Бондарев сообщил, что Российская Федерация вышла на финишную стадию по созданию истребителя и бомбардировщика нового поколения. Сенатор уточнил, что речь идет о лайнере пятого поколения Су-57 и о стратегическом бомбардировщике-ракетоносце.