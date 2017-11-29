Изнасилованная отцом 12-летняя омская школьница ждет ребенка

Омск, 29 ноября. 12-летняя жительница Омска забеременела от родного отца после того, как он ее изнасиловал. О беременности стало известно только в ноябре, когда мать привела девочку к врачу из-за постоянных жалоб ребенка на тошноту и недомогание.

В ходе медицинского обследования выяснилось, что школьница находится уже на позднем сроке беременности, и ей придется рожать. Как удалось выяснить психологам, в мае 2017 года девочку изнасиловал родной отец и, запугав ее, заставить молчать.

Мать не замечала изменений в состоянии ребенка, поскольку девочка полновата. Отец школьницы уехал из Омска спустя два месяца после преступления. В последнее время он жил на Урале, где покончил с собой, пишет «Вечерний Омск».

В настоящее время СКР по Омской области возбудил уголовное дело по факту изнасилования лица, не достигшего 14-летнего возраста. Следствие устанавливает, мог ли быть причастен к преступлению кто-либо еще, кроме отца школьницы.