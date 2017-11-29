В США рассказали, когда Киев получит катера для москитного флота

Киев, 29 ноября. Вашингтон готов предоставить Киеву катера класса Islands для развития москитного флота Украины и ждет оплаты их доставки. Об этом на конференции по морской безопасности в Киеве заявил президент Jamestown Foundation Глен Ховард.

«Это важный первый шаг. Украина должна усиливать свое береговое присутствие и свои возможности в Черном море», — цитируют Ховарда украинские СМИ.

В то же время Ховард отметил, что ВМС Украины должны активизировать действия, чтобы получить доступ к ресурсам, необходимым для создания москитного флота. Президент Jamestown Foundation подчеркнул, что патрульные катера класса Islands, предназначенные для поставок на Украину, в настоящее время базируются в портах США. Их отправят Киеву, как только украинская сторона оплатит доставку кораблей.

Он также напомнил, что США не намерены долго ждать, и рассчитывают на скорую кооперацию Киева по этому вопросу.

Отметим, москитным флотом принято называть сторожевые корабли повышенной маневренности. К этому классу относятся торпедные, сторожевые и ракетные малые катера.

Напомним, в октябре ВМС Украины заявили, что собираются применить против российского флота в Черном море новую тактику, заключающуюся в атаке группой легких катеров одного крупного судна. Стратегию назвали «волчья стая». Эксперт в области кораблестроения Прохор Тебин, комментируя заявление Киева, назвал планы военно-морских сил Украины абсурдными и самоубийственными.