Симферополь, 29 ноября. Жители Крыма отмечают значительное улучшение уровня жизни после присоединения к России. Об этом сообщают журналисты эстонского издания Postimees Лийз Трейманн и Яанус Пийрсалу, которые провели опрос среди местного населения.

Выяснилось, что девять из десяти человек довольны изменениями, которые произошли в жизни полуострова после референдума. Лишь один прохожий пожаловался на снижение своих доходов, которое произошло с тех пор, как Крым сменил свой статус.

«Зато все остальные собеседники говорили, что очень довольны жизнью при российской власти. «Все стало лучше! Самое главное, что мы можем спокойно спать», — сказала одна из жительниц Симферополя», — пишет Postimees.

Многие собеседники издания отмечают активное строительство, которое началось в регионе после перехода в состав России, другие довольны тем, что республика избежала разгула украинского национализма.