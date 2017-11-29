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Общество
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Общество
Все стало лучше: крымчане рассказали эстонцам, как изменилась жизнь после референдума
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    Все стало лучше: крымчане рассказали эстонцам, как изменилась жизнь после референдума

    13:50  29 Ноября 2017
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    Все стало лучше: крымчане рассказали эстонцам, как изменилась жизнь после референдума

    Симферополь, 29 ноября. Жители Крыма отмечают значительное улучшение уровня жизни после присоединения к России. Об этом сообщают журналисты эстонского издания Postimees Лийз Трейманн и Яанус Пийрсалу, которые провели опрос среди местного населения.

    Выяснилось, что девять из десяти человек довольны изменениями, которые произошли в жизни полуострова после референдума. Лишь один прохожий пожаловался на снижение своих доходов, которое произошло с тех пор, как Крым сменил свой статус.

    Все стало лучше: крымчане рассказали эстонцам, как изменилась жизнь после референдума

    «Зато все остальные собеседники говорили, что очень довольны жизнью при российской власти. «Все стало лучше! Самое главное, что мы можем спокойно спать», — сказала одна из жительниц Симферополя», — пишет Postimees.

    Многие собеседники издания отмечают активное строительство, которое началось в регионе после перехода в состав России, другие довольны тем, что республика избежала разгула украинского национализма.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #эстония #крым
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