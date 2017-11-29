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Ливан проигнорировал саммит «арабского НАТО»
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    Ливан проигнорировал саммит «арабского НАТО»

    14:06  29 Ноября 2017
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    Ливан проигнорировал саммит «арабского НАТО»

    Бейрут, 29 ноября. Власти Ливана проигнорировали саммит «Исламского военного альянса», состоявшегося в Саудовской Аравии.

    «Исламский военный альянс», который уже получил неофициальное название «арабского НАТО», был создан по инициативе Эр-Рияда в декабре 2015 года. В его состав включили 34 государства, причем некоторые вошли в альянс автоматически и без согласия их властей, к примеру, Пакистан и Ливан. В данный блок не был включен Иран из-за натянутых отношений с Саудовской Аравией. Официальной целью альянса является «борьба с терроризмом».

    Бейрут получил официальное приглашение на последний саммит ИВА, который состоялся в Эр-Рияде, однако министр обороны Ливана Якуб Сараф проигнорировал данное мероприятие. Официальной причиной отказа от посещения саммита власти Бейрута назвали «решение следовать политике дистанцирования от региональных конфликтов».

    Ранее сообщалось, что Бейрут обвинил Саудовскую Аравию в попытке вмешаться во внутреннюю политику страны и давлении на премьер-министра Ливана Саада Харири.

    Ливан проигнорировал саммит «арабского НАТО»

    Автор: Алексей Громов
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    #саудовская аравия #ливан #саммит #ива
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