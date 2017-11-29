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В Совфеде рассказали о недостатках закона о СМИ-иноагентах
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    В Совфеде рассказали о недостатках закона о СМИ-иноагентах

    13:54  29 Ноября 2017
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    В Совфеде рассказали о недостатках закона о СМИ-иноагентах

    Москва, 29 ноября. Норма о наказании в законе о СМИ-иноагентах имеет недостатки, считает один из авторов поправок в документ, глава комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас.

    Вместе с депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым он внес на рассмотрение парламентариев документ, устанавливающий административную ответственность за нарушение порядка работы СМИ-иноагентов в России, который был принят в среду.

    По словам Клишаса, целью поправок является превентивное использование юридических мер, поэтому размер штрафов значительно ниже, чем в США.

    «Предлагаемые меры скорее ориентируют на предупреждение неправомерных действий в отношении российских СМИ со стороны иностранных государств, на территории которых их деятельность ограничивается», — пояснил сенатор «Парламентской газете».

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #госдума #сми #совфед #иноагенты
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