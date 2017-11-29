В Совфеде рассказали о недостатках закона о СМИ-иноагентах

Москва, 29 ноября. Норма о наказании в законе о СМИ-иноагентах имеет недостатки, считает один из авторов поправок в документ, глава комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас.

Вместе с депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым он внес на рассмотрение парламентариев документ, устанавливающий административную ответственность за нарушение порядка работы СМИ-иноагентов в России, который был принят в среду.

По словам Клишаса, целью поправок является превентивное использование юридических мер, поэтому размер штрафов значительно ниже, чем в США.