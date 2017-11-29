Армянская делегация демонстративно покинула заседание ПАЧЭС в Киеве

Киев, 29 ноября. Делегация Армении демонстративно покинула утреннее заседание Генассамблеи Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества в Киеве. Об этом сообщил председатель запрещенного в России «Меджлиса1 крымскотатарского народа» Рефат Чубаров.

«Делегация Армении покинула утреннее заседание Генеральной Ассамблеи ПАЧЭС, которое происходит в Киеве», — написал Чубаров на своей странице Facebook.

По словам экс-депутата Рады, причиной ухода армянской делегации стало то, что она «осталась один на один со своими поправками к проекту Декларации ПАЧЭС по случаю 25-летия организации».

«Кажется, армянским парламентариям в условиях отсутствия делегации России в Киеве приходится играть по сценарию Москвы», — заявил Чубаров.

Между тем на данный момент неясно, по какой именно причине армянская делегация покинула заседание ГА ПАЧЭС — Чубаров не указывает, какие именно поправки хотели предложить представители Армении, и почему они с ними «остались один на один».

Напомним, открывшееся сегодня заседание Генассамблеи ПАЧЭС в Киеве впервые за 25 лет существования организации проходит без участия делегации из России — Украина, которая в этот раз принимает Генассамблею, не отправила приглашения российской делегации.

1 Организация запрещена на территории РФ.