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Армянская делегация демонстративно покинула заседание ПАЧЭС в Киеве
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    Армянская делегация демонстративно покинула заседание ПАЧЭС в Киеве

    13:56  29 Ноября 2017
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    Армянская делегация демонстративно покинула заседание ПАЧЭС в Киеве

    Киев, 29 ноября. Делегация Армении демонстративно покинула утреннее заседание Генассамблеи Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества в Киеве. Об этом сообщил председатель запрещенного в России «Меджлиса1 крымскотатарского народа» Рефат Чубаров.

    «Делегация Армении покинула утреннее заседание Генеральной Ассамблеи ПАЧЭС, которое происходит в Киеве», — написал Чубаров на своей странице Facebook.

    По словам экс-депутата Рады, причиной ухода армянской делегации стало то, что она «осталась один на один со своими поправками к проекту Декларации ПАЧЭС по случаю 25-летия организации».

    «Кажется, армянским парламентариям в условиях отсутствия делегации России в Киеве приходится играть по сценарию Москвы», — заявил Чубаров.

    Между тем на данный момент неясно, по какой именно причине армянская делегация покинула заседание ГА ПАЧЭС — Чубаров не указывает, какие именно поправки хотели предложить представители Армении, и почему они с ними «остались один на один». 

    Напомним, открывшееся сегодня заседание Генассамблеи ПАЧЭС в Киеве впервые за 25 лет существования организации проходит без участия делегации из России — Украина, которая в этот раз принимает Генассамблею, не отправила приглашения российской делегации. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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    #чубаров
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