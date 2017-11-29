Госдепу помолчать бы: Пушков ответил США на критику закона о СМИ-иноагентах

Москва, 29 ноября. Существует важное отличие между законом о СМИ-иноагентах в России и в аналогичным законом в США, отметил председатель комитета Совфеда по информационной политике Алексей Пушков — а именно предусмотренное этим законом наказание. В то время как в России за нарушение закона о СМИ-иноагентах предложено взимать достаточно крупный штраф, в США это может привести к лишению свободы.

«Второе отличие, — написал Пушков на своей странице Twitter, — в США за нарушение закона (FARA) [Foreign Agents Registration Act — прим. ФАН] возможен срок до 5 лет, а в России лишь вводится штраф до 5 млн рублей. Госдепу помолчать бы».

2-ое отличие: в США за нарушение закона (FARA) возможен срок до 5 лет,а в России лишь вводится штраф до 5 млн. рублей. Госдепу помолчать бы. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 29, 2017

Нетрудно убедиться в том, что сенатор прав — как указано на правительственном сайте США, где рассматриваются связанные с FARA вопросы, «всякий, что намеренно нарушит любые положение данного Акта или представит заведомо ложные сведения в ходе регистрации подлежит штрафу в размере не более 10 тысяч долларов или тюремному заключению на срок не более пяти лет».

Ранее, напомним, Госдепартамент США раскритиковал российский закон о СМИ-иноагентах, назвав его «лицемерным и неуместным», а американский Совет управляющий по вопросам вещания (BBG), как сообщает Ura.ru, заявил, что российский закон не соответствует «принципу взаимности».