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Госдепу помолчать бы: Пушков ответил США на критику закона о СМИ-иноагентах
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    Госдепу помолчать бы: Пушков ответил США на критику закона о СМИ-иноагентах

    14:16  29 Ноября 2017
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    Госдепу помолчать бы: Пушков ответил США на критику закона о СМИ-иноагентах

    Москва, 29 ноября. Существует важное отличие между законом о СМИ-иноагентах в России и в аналогичным законом в США, отметил председатель комитета Совфеда по информационной политике Алексей Пушков — а именно предусмотренное этим законом наказание. В то время как в России за нарушение закона о СМИ-иноагентах предложено взимать достаточно крупный штраф, в США это может привести к лишению свободы.

    «Второе отличие, — написал Пушков на своей странице Twitter, — в США за нарушение закона (FARA) [Foreign Agents Registration Act — прим. ФАН] возможен срок до 5 лет, а в России лишь вводится штраф до 5 млн рублей. Госдепу помолчать бы».

    Нетрудно убедиться в том, что сенатор прав — как указано на правительственном сайте США, где рассматриваются связанные с FARA вопросы, «всякий, что намеренно нарушит любые положение данного Акта или представит заведомо ложные сведения в ходе регистрации подлежит штрафу в размере не более 10 тысяч долларов или тюремному заключению на срок не более пяти лет».

    Госдепу помолчать бы: Пушков ответил США на критику закона о СМИ-иноагентах

    Ранее, напомним, Госдепартамент США раскритиковал российский закон о СМИ-иноагентах, назвав его «лицемерным и неуместным», а американский Совет управляющий по вопросам вещания (BBG), как сообщает Ura.ru, заявил, что российский закон не соответствует «принципу взаимности».

    Автор: Валентин Меликов
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    #пушков
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