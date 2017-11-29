Киев увидел «знак» в строительстве российской дороги в обход Украины

Москва, 29 ноября. Запуск российских поездов в обход территории Украины не нанесет экономического ущерба Киеву. Так считает заместитель украинского министра инфраструктуры Владимир Довгань.

Напомним, министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов проинформировал о том, что до конца 2017 года железная дорога в обход Украины начнет функционировать в полном объеме. Это должно обеспечить стабильность перевозок, а также снизить экономические риски для Москвы.

«Во-первых, они уже спутник запустили. Во-вторых, это железная дорога в обход неподконтрольной части Донбасса. Там нет наших грузовых или пассажирских перевозок», — цитирует слова Довганя издание «Обозреватель».

По словам украинского политика, это якобы также является «знаком», что через территории Донецкой и Луганской народных республик не хотят ездить россияне.

Ранее власти Крыма предложили построить новую железную дорогу от моста через Керченский пролив до Симферополя.