Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Названо имя автора «Тотального диктанта» в 2018 году
Украина
Киев увидел «знак» в строительстве российской дороги в обход Украины
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Киев увидел «знак» в строительстве российской дороги в обход Украины

    14:06  29 Ноября 2017
    976

    Киев увидел «знак» в строительстве российской дороги в обход Украины

    Москва, 29 ноября. Запуск российских поездов в обход территории Украины не нанесет экономического ущерба Киеву. Так считает заместитель украинского министра инфраструктуры Владимир Довгань.

    Напомним, министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов проинформировал о том, что до конца 2017 года железная дорога в обход Украины начнет функционировать в полном объеме. Это должно обеспечить стабильность перевозок, а также снизить экономические риски для Москвы.

    «Во-первых, они уже спутник запустили. Во-вторых, это железная дорога в обход неподконтрольной части Донбасса. Там нет наших грузовых или пассажирских перевозок», — цитирует слова Довганя издание «Обозреватель».

    По словам украинского политика, это якобы также является «знаком», что через территории Донецкой и Луганской народных республик не хотят ездить россияне.

    Ранее власти Крыма предложили построить новую железную дорогу от моста через Керченский пролив до Симферополя.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #украина
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть