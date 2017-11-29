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ЦИК обнародовал логотип избирательной кампании президента России
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    ЦИК обнародовал логотип избирательной кампании президента России

    13:52  29 Ноября 2017
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    ЦИК обнародовал логотип избирательной кампании президента России

    Москва, 29 ноября. В среду в Центральной избирательной комиссии России определили логотип информационно-разъяснительной кампании, призванной рассказать избирателям о предстоящих 18 марта 2018 года выборах президента. 

    В Центризбиркоме прошла презентация концепции информационно-разъяснительной деятельности в период выборов президента, которую разработала PR-компания «Има-консалтинг», выигравшая конкурс.

    Логотип, набравший 34,2%, одержал победу по итогам голосования. Он состоит из размещенной под ней развевающейся ленты в цветах российского флага и надписи «2018 марта. Выборы президента России». Число 18 выделено красным, так акцентируется внимание на дате выборов.

    Напомним, ранее глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что естественным образом повлиять на уровень явки избирателей позволит успешное информирование о выборах.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #выборы-2018
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