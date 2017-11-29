Донбасс сегодня: ОБСЕ уличила Киев во лжи, «безнадега» в ДНР и ложь украинских СМИ

Донбасс, 29 ноября. ВСУ бьют по городам Донбасса из минометов и БМП. ОБСЕ зафиксировала запрещенное вооружение вне мест отвода украинской армии. Украинские СМИ сочиняют ложные инфоповоды о Донецкой народной республике. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки 18 населенных пунктов ДНР и ЛНР подверглись обстрелам со стороны киевских силовиков. По территории республик было выпущено более 500 мин и гранат различного типа. Огонь по городам и селам Донбасса велся из минометов калибром 120 и 82 мм, запрещенных минскими соглашениями.

В ходе обстрелов населенных пунктов Донбасса украинские силовики активно использовали штатные вооружения боевых машин пехоты и БТР, а также гранатометы различного типа и крупнокалиберное стрелковое оружие. Всего бойцы национальной гвардии Украины и ВСУ нарушили режим тишины 24 раза.

ОБСЕ зафиксировала вооружение ВСУ вне мест отвода

В ходе проведения мониторинга отвода вооружений, предусмотренного минскими соглашениями, члены Специальной мониторинговой миссии выявили факты нарушения украинской стороной линий отвода военной техники. Об этом говорится в отчете ОБСЕ за 27 ноября.

Так, в подконтрольных Киеву районах зафиксированы две самоходные гаубицы 2С3 «Акация» калибром 152 мм, стоявшие вблизи Волновахи.

«За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения в подконтрольных правительству районах команда СММ видела два танка Т-64, стоявших недалеко от Волновахи», — говорится в отчете миссии.

Кроме того, команда ОБСЕ еще раз посетила постоянное место хранения вооружения ВСУ и отметила, что там впервые отсутствуют пять минометов «Молот» калибром 120 мм и по-прежнему отсутствуют 29 танков, 20 из которых Т-72 и девять Т-80. Кстати, именно наличие на вооружении ВСУ танков Т-72 постоянно оспаривается украинскими СМИ.

Ополченцев обвинили в «разрушении» семей

Некоторые украинские СМИ сегодня вышли с заголовками ««Боевики» ДНР отбирают детей у родителей». Они рассказали душещипательную историю о том, как украинец пытался вывезти из Донецка своего 8-летнего сына, вопреки воле его матери, а правоохранители ДНР не дали ему это сделать. Более того, они намерены «упрятать отца ребенка в тюрьму на 15 лет». Сразу отметим, что ни одного факта, подтверждающего данную информацию, СМИ не предоставили, равно как и идентификационные данные участников событий.

Повествование ведется об отце, который, не разделяя взгляды своей супруги и матери своего ребенка, спланировал его похищение, чтобы вывезти из ДНР на территорию Украины. Мать несовершеннолетнего разрешения на вывоз ребенка за границу не дала, и тогда мужчина, договорившись со своим знакомым, попытался похитить мальчика с детской площадки, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

И вот эту историю украинские СМИ преподнесли как «отнимание детей у родителей боевиками ДНР, разрушившими не одну семью», абсолютно не обращая внимания на преступность мотивов и действий самого отца ребенка. Они могут быть квалифицированы как покушение на похищение человека с отягчающими вину обстоятельствами — по предварительному сговору группой лиц. Но украинские СМИ, видимо, отрабатывают заказ по дискредитации ДНР.

«Нищета и безнадега» в ДНР

Украинские СМИ продолжают создавать ложные информационные поводы на основании записей в социальных сетях. Так, сегодня сразу в нескольких изданиях появилась информация о том, что «проукраински настроенная жительница Донецка рассказала о показательном диалоге со сторонниками России и ДНР».

Суть данной публикации сводится к тому, что жители Донецка якобы разочарованы в Русском мире и в идеях Русской весны. «Жительницей Донецка» выступила некая «Vita Vika» с явно фейковым профилем без реальных фотографий.

Хочется обратить внимание украинских изданий на тот факт, что, говоря о настроениях жителей Донецка или Луганска, а уж тем более - о «безнадежных» настроениях, нужно иметь на руках немножко больше, чем слова трудно идентифицируемого пользователя соцсетей.

Мнение одного человека не определяет настроения общества. Согласитесь, куда объективней и показательней результаты социальных опросов живых людей в самом Донецке или Луганске, которыми пользуются российские или местные СМИ.