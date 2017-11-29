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Новороссия
Медведчук раскрыл подробности переговоров по обмену пленными между Киевом и Донбассом
Новороссия
Медведчук раскрыл подробности переговоров по обмену пленными между Киевом и Донбассом
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    Медведчук раскрыл подробности переговоров по обмену пленными между Киевом и Донбассом

    13:40  29 Ноября 2017
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    Медведчук раскрыл подробности переговоров по обмену пленными между Киевом и Донбассом

    Украинский политик Виктор Медведчук в эфире программы «60 минут на телеканале «Россия» раскрыл подробности переговоров по обмену военнопленными между Киевом и ДНР и ЛНР, которые сегодня проходят в Минске.

    «Я хочу сказать, что сегодня мы не обсуждали вопросы обмена [военнопленными], а констатировали то, о чем мы говорили на встрече 15 ноября с президентом РФ господином Владимиром Путиным, что было сделано в Донецке, Луганске и Киеве. Могу сегодня с уверенностью сказать, что в порядке констатации фактов, которые имеют место на сегодняшний день, утверждены и согласованы все списки, которые должна передать украинская сторона. А именно — 306 человек. Список 58 человек должен передать Донецк; и 16 человек — со стороны Луганска. Более того, сегодня со стороны Донецка и Луганска было заявлено, что они готовы к обмену», — рассказал политик.

    По словам Медведчука, Киев на сегодняшний день все еще не готов к обмену пленными. Дело в том, что освободить необходимо 306 человек. Уголовные дела в отношении некоторых жителей ДНР и ЛНР все еще расследуются, по ряду дел — идет судебное разбирательство. Часть жителей народных республик находятся в местах лишения свободы. Последняя категория граждан может быть освобождена только по указу действующего президента Украины Петра Порошенко.

    «Но я могу сказать однозначно, что Киев в лице главы государства, который дал соответствующие поручения, настроен на то, чтобы до новогодних и рождественских праздников осуществить этот самый масштабный обмен пленными», — заключил Виктор Медведчук.

    Напомним, последний раз обмен военнопленными между сторонами проходил более 14 месяцев назад. Как сообщала «Газета.ru», ранее в ДНР и ЛНР отказались от поэтапного обмена военнопленными.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #новороссия #медведчук
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