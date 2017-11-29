Клонированные собаки поступили на службу в УФСИН по Якутии

Якутск, 29 ноября. На службу в кинологическое подразделение УФСИН по Якутии поступили овчарки, которые были выведены в Южной Корее путем клонирования, сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по Республике Саха.

Два пса Джек и Том появились благодаря эксперименту по клонированию института Sooam Biotech Research Foundation в Южной Корее.

«На сегодняшний день они являются единственными в России клонами, как среди собак, так и живых существ в целом», — заметили представители службы.

В Якутии выразили благодарность за такой подарок. Руководитель управления заверил, что для животных будут созданы все необходимые условия, а также будет обеспечен надлежащий уход.

«Для воспроизведения на свет Тома и Джека был взят биоматериал лучших представителей этой породы, из отобранных питомцев, уже состоящих в специальных полицейских подразделениях», — объяснил свое решение владелец щенков — председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Валерий Чугунов.

Ранее зоозащитники из Якутии опубликовали в Интернете запись того, как собака умирает на 50-градусном морозе, облитая водой, передает Ura.Ru. Предполагается, что так жестоко с ней поступил хозяин — глава многодетной семьи. Зоозащитники намерены добиться его наказания.