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Клонированные собаки поступили на службу в УФСИН по Якутии
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    Клонированные собаки поступили на службу в УФСИН по Якутии

    13:45  29 Ноября 2017
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    Клонированные собаки поступили на службу в УФСИН по Якутии

    Якутск, 29 ноября. На службу в кинологическое подразделение УФСИН по Якутии поступили овчарки, которые были выведены в Южной Корее путем клонирования, сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по Республике Саха.

    Два пса Джек и Том появились благодаря эксперименту по клонированию института Sooam Biotech Research Foundation в Южной Корее. 

    «На сегодняшний день они являются единственными в России клонами, как среди собак, так и живых существ в целом», — заметили представители службы.

    В Якутии выразили благодарность за такой подарок. Руководитель управления заверил, что для животных будут созданы все необходимые условия, а также будет обеспечен надлежащий уход.

    Клонированные собаки поступили на службу в УФСИН по Якутии

    «Для воспроизведения на свет Тома и Джека был взят биоматериал лучших представителей этой породы, из отобранных питомцев, уже состоящих в специальных полицейских подразделениях», — объяснил свое решение владелец щенков — председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Валерий Чугунов.

    Ранее зоозащитники из Якутии опубликовали в Интернете запись того, как собака умирает на 50-градусном морозе, облитая водой, передает Ura.Ru. Предполагается, что так жестоко с ней поступил хозяин — глава многодетной семьи. Зоозащитники намерены добиться его наказания.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #южная корея #собаки #якутия #уфсин #овчарка #клон
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