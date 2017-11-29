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Ирак: президент Масум проводит переговоры с лидерами Курдистана
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    Ирак: президент Масум проводит переговоры с лидерами Курдистана

    13:41  29 Ноября 2017
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    Ирак: президент Масум проводит переговоры с лидерами Курдистана

    Эрбиль, 29 ноября. Лидер Ирака Фуад Масум прибыл в Эрбиль для переговоров с курдскими лидерами.

    Информационное агентство Rudaw сообщило со ссылкой на интервью советника президента Абдуллы Аливая, что Масум (курд по происхождению) намерен обсудить с лидерами Курдистана вопрос о губернаторе спорной провинции Киркук, а также политический кризис, возникший между Багдадом и Эрбилем.

    Масус подчеркнул, что пост губернатора Киркука является курдской квотой (премьер-министром Ирака является Хейдар аль-Абади, араб) и этот вопрос еще будет обсуждаться. Ранее Масум посетил провинцию Киркук и призвал местные власти избрать губернатора региона.

    Ранее агентство «URA.ru» сообщило, что 16 октября текущего года армия Ирака вторглась в курдскую автономию и захватила провинцию Киркук.

    Ирак: президент Масум проводит переговоры с лидерами Курдистана

    Автор: Алексей Громов
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    #ирак #багдад #фуад масум #эрбиль
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