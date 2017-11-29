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Путин знает о ситуации с запуском «Союза» на космодроме «Восточный» — Песков
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    Путин знает о ситуации с запуском «Союза» на космодроме «Восточный» — Песков

    13:36  29 Ноября 2017  /обновлено: 13:37  29 Ноября 2017
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    Путин знает о ситуации с запуском «Союза» на космодроме «Восточный» — Песков

    Москва, 29 ноября. Президенту РФ Владимиру Путину доложили о нештатной ситуации при запуске ракеты-носителя «Союз-2.1б» на космодроме «Восточный». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Президенту доложено. Это единственное, что я могу сказать. Не стал бы сейчас вдаваться в детали», — заявил он журналистам.

    Инцидент на космодроме «Восточный» произошел 28 ноября. Ракета «Союз-2.1б» с 19 спутниками не смогла выйти на орбиту, связь с ней была потеряна. Причины случившегося выясняет специальная комиссия. По предварительным данным, нештатная ситуация могла произойти на разгонном блоке «Фрегат».

    Три обломка первой ступени ракеты были обнаружены в среду на севере Приамурья.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #путин #песков #восточный #союз
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