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Россия
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Общество
Признался в обмане: как Навальный подтвердил, что не будет участвовать в выборах-2018
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    Признался в обмане: как Навальный подтвердил, что не будет участвовать в выборах-2018

    13:34  29 Ноября 2017
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    Обман людей: как Навальный признал, что не будет участвовать на выборах-2018

    Савеловский суд Москвы подтвердил, что Алексей Навальный не имеет права участвовать в президентских выборах 2018 года, и взыскал с него 50 тысяч рублей в пользу Михаила Костенко, который пожертвовал деньги на «президентскую кампанию» блогера. Об этом сообщил член Общественной палаты Российской Федерации, юрист Илья Ремесло, который представляет интересы истца.

    «Суд удовлетворил наш иск в полном объеме. Взыскана сумма пожертвования — 50000 рублей и госпошлина. Документально установлено решением суда, что Навальный не имеет права собирать деньги и выдвигаться в президенты», — написал Ремесло в Twitter.

    Дело в том, что Михаил Костенко перечислил деньги на «избирательную кампанию» Алексея Навального, однако потом узнал, что у блогера в наличии непогашенная судимость. Таким образом, Навальный никак не может участвовать в предстоящих выборах президента России.

    Обман людей: как Навальный признал, что не будет участвовать на выборах-2018

    Самое забавное, что так называемый Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) поспешил вернуть данную сумму еще до решения суда. Фактически Навальный признал иск.

    Интересный прецедент

    Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева в комментарии ФАН отметила, что возвращение суммы Костенко до решения суда — довольно интересный прецедент в жизни ФБК. Возврат денег не свойственен ни одной политической силе, а уж если речь идет о Навальном и его команде, то и подавно.

    «Также любопытен факт признания иска. Это крайне несвойственное поведение для внесистемников. На подобных судебных моментах Навальный и Волков привыкли делать громкий пиар. Он заключается в простой схеме — отрицании законности решения суда, вплоть до отрицания всех законов. Здесь же произошел возврат денег еще до самого судебного решения.

    А теперь давайте обратимся к исковой формулировке со стороны Костенко — вернуть деньги, так как Навальный не может претендовать на пост президента России из-за судимостей. Удивляет реакция. То есть вместо скандала, пиара, криков о том, что это клевета, что Навальный может быть кандидатом, Костенко просто вернули деньги. По сути, данным действием команда Навального признала, что формулировка в исковом заявлении правдива, что Навальный действительно не будет зарегистрирован. А вся ведущаяся кампания основана на обмане людей с целью денежного обогащения», — резюмировала Наталия Елисеева.

    Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН заметил, что Навальный давно ведет имитационную кампанию как «кандидат» на выборах президента. Закон не позволяет судимому баллотироваться. Суды и ЦИК не раз это подтверждали.

    «Но Навальный сознательно игнорирует российское законодательство, потому что даже имитационная кампания играет на руку «западному общественному мнению». Именно Запад и финансирует всю эту имитационную технологию. Туда Навальный и отчитывается. Однако «кандидат» не может признать финансирование своей кампании из-за рубежа и делает вид, что он собирает пожертвования в России. Но делать вид мало, надо работать над одурачиванием жертвователей. Это делать все сложнее, потому что одно дело гудеть в поддержку Навального в соцсетях, а другое — отдавать ему кровные деньги на имитацию», — резюмировал Игорь Рябов.

    Обман людей: как Навальный признал, что не будет участвовать на выборах-2018

    Напомним, что глава Центризбиркома Эллы Памфиловой заявила, что по закону Алексей Навальный не может участвовать в избирательной кампании не раньше, чем через 10 лет — после 2028 года.

    «Пусть не давлением улице доказывает, а своими идеями, что он достоин поста президента», — добавила Памфилова.

    Кроме того, по ее словам, сторонники Алексея Навального распространяют ложные сведения о том, что он якобы может выдвигать свою кандидатуру в президенты на предстоящих выборах.

    Автор: Илья Муромский
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    #россия #навальный #выборы-2018
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