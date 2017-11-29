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В Совфеде назвали неконструктивным сотрудничество России и США по Сирии
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    В Совфеде назвали неконструктивным сотрудничество России и США по Сирии

    13:52  29 Ноября 2017
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    В Совфеде назвали неконструктивным сотрудничество России и США по Сирии

    Москва, 29 ноября. Глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев заявил, что сотрудничество РФ и США по Сирии нельзя назвать конструктивным — любые предложения России сопровождаются непониманием или отказом со стороны Вашингтона. 

    Сенатор Виктор Бондарев считает, что «препоны» эффективному диалогу Москвы и Вашингтона создает «явно не Россия».

    «Сотрудничество России и США в Сирии я не могу назвать конструктивным. Но любые наши предложения всегда встречают со стороны американцев непонимание или отказ. Нас не слышат», — заявил парламентарий, его слова приводит РИА Новости.

    Бондарев добавил, что США зачастую вместо оказания помощи и содействия в решении того или иного вопроса, они делают противоположное. Глава комитета Совфеда добавил, что если Вашингтон решит вписаться в планы стран-гарантов по Сирии, не нарушая генеральной линии, можно говорить об улучшении отношений РФ и США. 

    «Если американское руководство выразит готовность вписываться в эти планы, не нарушая генеральную линию оси «Иран-Россия-Турция» и не противореча нашим принципам, можно будет говорить о каком-то улучшении», — резюмировал Бондарев.

    Ранее сообщалось, что РФ и САР работают над соглашением по разминированию территории. 

    В Совфеде назвали неконструктивным сотрудничество России и США по Сирии

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #сша #сирия #бондарев
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