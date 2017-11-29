Три фрагмента первой ступени «Союза-2.1б» нашли в Приамурье

Москва, 29 ноября. Три фрагмента первой ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б», запущенной накануне, обнаружены в Тындинском районе на севере Приамурья. Об этом сообщили в региональной администрации.

Специалисты Роскосмоса вели поиски при помощи вертолета Ми-8. Фрагменты ракеты будут распилены на части и вывезены с места падения в наукоград Циолковский. Поисками обломков занимаются также представители Минприродохраны и Минздрава. Операцию планируется завершить до 4 декабря.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» № 2–1 и 18 микроспутниками стартовала с космодрома «Восточный» 28 ноября. Спутник был выведен на промежуточную орбиту, однако позже связь с ним была потеряна. Для расследования причин происшествия была создана госкомиссия.