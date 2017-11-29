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Три фрагмента первой ступени «Союза-2.1б» нашли в Приамурье
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    Три фрагмента первой ступени «Союза-2.1б» нашли в Приамурье

    13:21  29 Ноября 2017
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    Три фрагмента первой ступени «Союза-2.1б» нашли в Приамурье

    Москва, 29 ноября. Три фрагмента первой ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б», запущенной накануне, обнаружены в Тындинском районе на севере Приамурья. Об этом сообщили в региональной администрации.

    Специалисты Роскосмоса вели поиски при помощи вертолета Ми-8. Фрагменты ракеты будут распилены на части и вывезены с места падения в наукоград Циолковский. Поисками обломков занимаются также представители Минприродохраны и Минздрава. Операцию планируется завершить до 4 декабря.

    Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» № 2–1 и 18 микроспутниками стартовала с космодрома «Восточный» 28 ноября. Спутник был выведен на промежуточную орбиту, однако позже связь с ним была потеряна. Для расследования причин происшествия была создана госкомиссия.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #ракета #союз #фрагменты
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