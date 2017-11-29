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Украина
«Опозорила перед Польшей»: в Киеве осудили Савченко, назвавшую Порошенко «злом»
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    «Опозорила перед Польшей»: в Киеве осудили Савченко, назвавшую Порошенко «злом»

    13:26  29 Ноября 2017
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    «Опозорила перед Польшей»: в Киеве осудили Савченко, назвавшую Порошенко «злом»

    Киев, 29 ноября. Депутат Верховной рады Надежда Савченко, выступая в польском Познанском университете, сделала неожиданное заявление, обвинив украинские власти в развязывании войны в Донбассе. Об этом сообщает украинский политолог Алексей Голубоцкий.

    «В целом была обычная трансляция тезисов Кремля — ничего особенного, мы уже почти привыкли. Но вот перед Польшей опозорила. Это не считая того, что немного, но ослабила позиции нашего государства в борьбе интересов Польши и Украины», — пишет он в Facebook.

    «Опозорила перед Польшей»: в Киеве осудили Савченко, назвавшую Порошенко «злом»

    По его словам, народная избранница также заявила, что «президент в Украине — это зло» и призвала Киев начать переговоры с представителями ДНР и ЛНР.

    Напомним, что ранее Савченко раскритиковала предложение своих коллег по парламенту ввести визовый режим с Россией. Депутат отметила, что сам по себе визовый режим является пережитком прошлого и не может обеспечить безопасность границ, зато множит бюрократию.

    Автор: Алексей Громов
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    #донбасс #польша #савченко #политолог
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