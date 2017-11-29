Центробанк России обнаружил инфляцию «где-то около дна»

Москва, 29 ноября. Инфляция в России почти достигла дна, причин снижать ее дальше нет. Соответствующее заявление сделал змдиректора департамента денежно-кредитной политики Центробанка РФ Андрей Липин.

«Мы сейчас устойчиво достигли цели и находимся где-то около дна. Чтобы говорить о том, что инфляция будет снижаться — мы здесь не видим причин», — заявил он на форуме Финансового университета.

Отметим, что на протяжении нескольких месяцев Минфин и Минэкономразвития заявляли о замедлении инфляции в стране. По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, в будущем это позволит привлечь в российскую экономику больше ресурсов и инвестиций.

Директор департамента Банка России по денежно-кредитной политике Игорь Дмитриев заявил, что к концу года инфляция дойдет до уровня 2,5-2,7%.

«Инфляция к концу текущего года у нас ожидается на уровне 2,5-2,7%. Этот показатель постепенно вернется к уровню в 4%», — заявил Дмитриев, выступая на конференции АРБ.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что по итогам 2017 года инфляция в России не будет превышать 3%. В первом полугодии следующего года инфляция несколько повысится, оставаясь недалеко от 4%.